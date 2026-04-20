ভ্যাপসা গরমে ঘামের অস্বস্তি থেকে বাঁচতে

ঘাম একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে অতিরিক্ত ঘাম স্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন কারণে মানুষের অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে। এটি দূর করতে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। তবে ঘামের অস্বস্তি থেকে রক্ষা পেতে কিছু বিষয় মেনে চলতে পারেন।

নিয়মিত গোসল

নিয়মিত গোসল করলে শরীরে ব্যাকটেরিয়া জমতে পারে না। গোসলের পর শরীর শুকনো করে মুছে নিন; বিশেষ করে পায়ের আঙুলগুলোর ফাঁক, হাঁটুর ভাঁজ এবং হাতের কনুইয়ের ভাঁজ ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।

খালি পায়ে হাঁটুন

বাসায় থাকলে মেঝেতে খালি পায়ে হাঁটতে পারেন। অফিসে মাঝে মাঝে জুতা খুলে রেখে পায়ে বাতাস লাগতে দিন। ঘাম শুকিয়ে যাবে। আরাম বোধ হবে।

আরামদায়ক কাপড়

যাঁরা অনেক বেশি ঘামেন, তাঁদের সুতির নরম কাপড় পরা উচিত। এসব কাপড় পরলে বাতাস সহজে শরীরে লাগে বলে ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যায়। অফিসে, ব্যায়াম করার সময়, রান্নার সময় এবং রাতে ঘুমানোর সময় সুতির ঢিলেঢালা পোশাক পরলে আরাম পাওয়া যাবে।

পর্যাপ্ত পানি পান করুন

ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যায় বলে যাঁরা বেশি ঘামেন, তাঁদের উচিত পর্যাপ্ত পানি পান করা। তা না হলে শরীর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

সূত্র: মায়ো ক্লিনিক

