আজকের রাশিফল: নিজেকে পৃথিবীতে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হবে, ভুল মেসেজে প্রেম ভাঙবে
মেষ রাশি: মার্চ ২১-এপ্রিল ১৯
আজ সকাল থেকেই আপনার মেজাজ থাকবে বেশ গরম, মনে হবে মহাবিশ্বের সবাই যেন আপনাকে বিরক্ত করার জন্য চক্রান্ত কষেছে। কাজের জায়গায় বসের কোনো কথা শুনে ত্বরিত গতিতে উত্তর দিতে যাবেন না; গ্রহদের গতিপথ বলছে, মুখ খুললেই আজ বিপদ আর চুপ থাকলে আজ শান্তি। পকেটের টাকা আজ উড়াল দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠবে, বিশেষ করে অনলাইনে ছাড় দেখে কিছু কিনে ফেললে মাস শেষে পকেট খালি করে চোখের পানি ফেলতে হতে পারে। প্রেমের আকাশে আজ কিছুটা মেঘ দেখা যাচ্ছে, সঙ্গীর সঙ্গে কথায় কথায় তর্ক না করে তাকে কোনো প্রিয় রেস্তোরাঁয় নিয়ে যান, এতে ঝগড়া কম হবে এবং ক্ষিধাও মিটবে। বিকেলের দিকে বন্ধুদের আড্ডায় বড় বড় কথা বলতে পারেন, তবে ক্যাফেতে বিল দেওয়ার সময় সাবধান থাকবেন!
বৃষ রাশি: এপ্রিল ২০-মে ২০
আজ আপনার আলসেমি একদম অলিম্পিক স্বর্ণপদক জেতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। শনিবারের সকালে বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টার চেয়ে বিশ্বভ্রমণ করা সহজ বলে মনে হবে। অফিসে কাজের টেবিলে বসেও ভাববেন কোন দোকানে বিকেলের সিঙাড়া ভালো পাওয়া যায়। আর্থিক দিক দিয়ে দিনটি মন্দ নয়, তবে খাবার ডেলিভারি অ্যাপে অতিরিক্ত নজর দেওয়ার কারণে মানিব্যাগ একটু রোগা হয়ে পড়তে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ সঙ্গী হয়তো রোমান্টিক কোনো ভ্রমণের স্বপ্ন দেখবেন, কিন্তু যদি তাকে উত্তর দেন যে বিছানা ছেড়ে সোফায় যাওয়াই আপনার কাছে সেরা ভ্রমণ, তবে আজ সন্ধ্যায় মহাযুদ্ধ নিশ্চিত। শরীরের দিকে নজর দিন, ঘরের এপার থেকে ওপার হেঁটে চলাকে আজ কিন্তু ব্যায়াম বলা যাবে না।
মিথুন রাশি: মে ২১-জুন ২০
আজ আপনার জিব আর মস্তিষ্ক দুটোই যেন ২০০ কিলোমিটার গতিতে ছুটবে। যাকে সামনে পাবেন তাকেই দুনিয়ার ইতিহাস, রাজনীতি আর পাড়ার সিক্রেট ডিশ তুলে ধরবেন। তবে সাবধান, অতিরিক্ত কথা বলতে গিয়ে অন্যের গোপনীয় তথ্য তার সামনেই ফাঁস করে দিয়ে বিপদ ডেকে আনবেন না। কাজের জায়গায় আজ একের পর এক জটিল কাজের আইডিয়া মাথায় এলেও দিনশেষে একটা কাজও শেষ করতে পারবেন না। টাকা-পয়সার লেনদেনে আজ কিছুটা চমক আছে, কিন্তু যেভাবে খরচ করেন তাতে হাত দিয়ে টাকা এসে পা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। প্রেমে আজ একাধিক চ্যাটিং উইন্ডো খোলা রাখার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, ভুল করে কাকে কী মেসেজ পাঠাচ্ছেন সে বিষয়ে সজাগ থাকুন!
কর্কট রাশি: জুন ২১-জুলাই ২২
আজ আপনার আবেগের বাঁধ ভাঙার জোগাড় হবে। চেনা মানুষ একটু কড়া মেজাজে কথা বললেই মনে হবে আপনি বুঝি এই পৃথিবীতে একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা আপনার সেন্টিমেন্টাল স্বভাব নিয়ে একটু ঠাট্টা করতে পারে, তাদের কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজ শেষ করে চম্পট দিন। খরচের হাত আজ একটু শক্ত রাখুন, মন খারাপের দোহাই দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা বন্ধ করা দরকার। ভালোবাসার মানুষের ওপর আজ নিজের আবেগের পাহাড় চাপিয়ে দেবেন না, সঙ্গী কিন্তু কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট নন যে তিনি আপনার মনের অবচেতন কথা এক নিমেষে বুঝে ফেলবেন। রাতে কোনো ভালো সিনেমা দেখে বা গান শুনে ঘুমোতে যান।
সিংহ রাশি: জুলাই ২৩-আগস্ট ২২
আজ আপনাকে দেখে মনে হবে আপনি রাজপ্রাসাদ থেকে নেমে আসা এক রাজপুত্র বা রাজকন্যা, যাকে ভুল করে একটি সাধারণ অফিসে বা ঘরে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার ভাবসাব দেখে আশপাশের মানুষজন একটু আতঙ্কেই থাকবে। কাজের জায়গায় নিজের ক্ষমতা জাহির করতে যাবেন না। কারণ, পদের দিক থেকে আপনি কিন্তু বসের ওপরে নন! আর্থিক দিক দিয়ে আজকের গ্রহদশা বেশ শুভ, কিন্তু মহাদাতা সেজে বন্ধুদের পার্টি দিতে গেলে দিনশেষে রাজকোষ খালি হয়ে যাবে। প্রেমের জীবনে আজ নাটকের কোনো অভাব থাকবে না, সঙ্গীকে আজ বিশেষ কোনো সারপ্রাইজ দেওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে ওভারঅ্যাক্টিং করতে গেলে সারপ্রাইজটা ট্র্যাজেডিতে রূপ নিতে পারে।
কন্যা রাশি: আগস্ট ২৩-সেপ্টেম্বর ২২
আজ আপনার ভেতরের পারফেকশনিস্ট ভূতটা একদম চাঙা হয়ে উঠবে। টেবিলের ওপরের ধুলা থেকে শুরু করে সহকর্মীদের বানানের ভুল—সবকিছুতেই আপনার কড়া নজর থাকবে। কাজের জায়গায় আপনার এই নিষ্ঠা বস পছন্দ করলেও সহকর্মীরা কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে দুপুরের লাঞ্চ এড়িয়ে চলতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে পাই-পাই হিসাব রাখা ভালো, তবে দোকানে গিয়ে চার টাকার বাকি হিসাবের জন্য দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করাটা কিন্তু হাস্যস্পদ দেখাবে। প্রেমে আজ ভুল খোঁজার মানসিকতাটা পকেটে পুরে রাখুন; মনে রাখবেন, আপনার সঙ্গী মানুষ, কোনো অ্যাপের সফটওয়্যার আপডেট নয় যে সবসময় ত্রুটিমুক্ত থাকবে।
তুলা রাশি: সেপ্টেম্বর ২৩-অক্টোবর ২২
আজ আপনার জীবনের মূল সমস্যা হবে সিদ্ধান্তহীনতা। সকালে উঠে কোন রঙের জামাটা পরবেন বা নাশতায় পরোটা খাবেন না নুডলস—এই সিদ্ধান্ত নিতেই দুই ঘণ্টা পার হয়ে যাবে। কাজের জায়গায় আজ আপনার সাম্যবাদী মন দুই সহকর্মীর ঝগড়া মেটাতে যাবে এবং দিনশেষে দুজনই আপনার ওপর রেগে আগুন হয়ে যাবে। আর্থিক লেনদেনে আজ ভারসাম্য থাকবে, তবে সাজগোজ বা অনলাইন বিউটি প্রোডাক্ট কেনার চক্করে কিছুটা টাকা খরচের সম্ভাবনা ষোল আনা। প্রেমে আজ মিষ্টি মুহূর্ত আসবে, তবে পুরোনো অতীত ঘেঁটে বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করার বদঅভ্যাসটা না ছাড়লে প্রেম কিন্তু বরফ হয়ে যাবে।
বৃশ্চিক রাশি: অক্টোবর ২৩-নভেম্বর ২১
আজ আপনার চালচলনে এমন এক গোয়েন্দা গোয়েন্দা ভাব থাকবে যে আশপাশের মানুষজন ভাববে আপনি কোনো গোপন মিশনে আছেন। অফিসে সহকর্মীদের ফিসফিসানি শুনলেই মনে করবেন নিশ্চয়ই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে! এই অতিরিক্ত সন্দেহ প্রবণতা থেকে দূরে থাকুন, না হলে নিজের মানসিক শান্তি নষ্ট হবে। আর্থিক দিক থেকে আজ বড় কোনে ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো, জমানো টাকা সাবধানে রাখুন। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ দারুণ এক রোমান্টিক আবহ থাকবে, তবে সঙ্গীকে থানার আসামীর মতো জেরা করা বন্ধ না করলে সেই রোমান্স কিন্তু নিমেষেই ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে যাবে।
ধনু রাশি: নভেম্বর ২২-ডিসেম্বর ২১
আজ আপনার শরীর ঘরে থাকলেও মন থাকবে কোনো দুর্গম পাহাড়ে বা নীল সমুদ্রের পাড়ে। কাজের টেবিলে বসে ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ট্রাভেল ব্লগে ঘুরে বেড়ানোর মেজাজ কাজ করবে। বসের জরুরি মিটিং চলাকালেও হয়তো ছুটির প্ল্যান বানাবেন, যা ধরা পড়লে কপালে দুঃখ আছে। অর্থিক বিষয়গুলো আজ একটু সাবধানে সামলান, হুট করে অ্যাডভেঞ্চারের ভূত চেপে অতিরিক্ত খরচ করে ফেলা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আজ মুক্ত হাওয়ায় সময় কাটানোর ইচ্ছে জাগবে, তবে সঙ্গী না আসতে চাইলে জোরজুলুম করা যাবে না।
মকর রাশি: ডিসেম্বর ২২-জানুয়ারি ১৯
আজ আপনাকে দেখলে মনে হবে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ আর দাপ্তরিক বোঝা একাই আপনার কাঁধে চেপে বসেছে। কাজের প্রতি আপনার এই অদ্ভুত ভালোবাসা ক্যারিয়ারের জন্য ভালো হলেও আশপাশের মানুষের কাছে আপনাকে বোরিং বানিয়ে দিচ্ছে। পকেটের বিষয়ে আজ বেজায় কড়া নজর থাকবে আপনার, এক টাকাও ফালতু খরচ করার মেজাজে আপনি নেই। প্রেমে আজ কোনোরকম আবেগ না দেখিয়ে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান দিতে যাবেন না, সঙ্গীকে কাজের জগৎ বাদ দিয়ে একটু ভালোবাসার কথা বলুন, নয়তো সে অভিমান করে দূরে সরে যেতে পারে।
কুম্ভ রাশি: জানুয়ারি ২০-ফেব্রুয়ারি ১৮
আজ আপনার মাথায় সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, এলিয়েনদের মতো অদ্ভুত সব চিন্তাভাবনা ঘোরাফেরা করবে। চেনা ছকের বাইরে গিয়ে কিছু করার ভূত আজকে ঘাড়ে সওয়ার হবে। অফিসে সবাই যে পদ্ধতি মেনে কাজ করে, আপনি তার উল্টো পদ্ধতি চালু করে সবাইকে চমকে দিতে পারেন, যা সফল হলে বাহবা পাবেন আর ব্যর্থ হলে চরম ট্রোলের শিকার হবেন! আর্থিক দিক থেকে অপ্রত্যাশিত কিছু খরচের মুখ দেখতে হতে পারে। প্রেমে আজ সঙ্গীর কাছ থেকে কিছুটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাইতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন দূরত্ব যেন বেশি বেড়ে না যায়।
মীন রাশি: ফেব্রুয়ারি ১৯-মার্চ ২০
আজ পুরো দিনটাই আপনার কাটবে নিজের তৈরি এক স্বপ্নের জগতে। কাজের টেবিলে বসে চোখ খোলা রেখেই আপনি গোটা একটা হিন্দি সিনেমার প্লট বানিয়ে ফেলবেন! বাস্তবের কঠিন সত্যি আজ আপনার সহ্য হবে না, ফলে অফিসে আজ বেশ কিছু ভুলত্রুটি হতে পারে, চা বা কফির কাপে চুমুক দিয়ে নিজেকে জাগিয়ে রাখুন। দান-ধ্যান করার ইচ্ছা জাগলে নিজের সামর্থ্যের কথা মাথায় রাখুন, পকেট খালি করে অন্যকে সাহায্য করাটা আজ ঠিক হবে না। প্রেমে আজ কাল্পনিক রাজপুত্র বা রাজকন্যার আশা ছেড়ে বাস্তবের মানুষটিকে ভালোবাসতে শিখুন, এতেই সত্যিকারের শান্তি মিলবে।