বারবার ময়শ্চারাইজার মেখেও ত্বকের শুষ্ক ভাব যাচ্ছে না? মেনে চলুন এই নিয়মগুলো

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
শীতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারই শেষ কথা নয়। নিতে হবে বাড়তি যত্ন। ছবি: পেক্সেলস
শীতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারই শেষ কথা নয়। নিতে হবে বাড়তি যত্ন। ছবি: পেক্সেলস

গোসলের পর পুরো শরীরে ময়শ্চারাইজার মাখার কিছুক্ষণ পরই আবার টান ধরছে? হাত, পা, ঘাড় ও পিঠে টান টান অনুভূত হচ্ছে? ঠোঁটও শুষ্ক হয়ে উঠছে বারবার? শীতকালে এমন অনেক প্রশ্ন সামনে আসবে। সেগুলোর সমাধানও করতে হবে। কারণ, শীতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারই শেষ কথা নয়। অনেক সময় গোসলের নিয়মে কিছু বিষয় মেনে না চললেও ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে উঠতে পারে।

গোসলের আগে পুরো শরীরে তেল মেখে নিন

শীত মৌসুমে ত্বক আর্দ্রতা হারাতে শুরু করে। ফলে অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে ওঠার পাশাপাশি ত্বকে প্রচুর মরা কোষ জমে। এই মরা কোষের কারণেও মযশ্চারাইজার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। ত্বকের খসখসে ভাব দূর করতে, মসৃণতা বজায় রাখতে এবং ত্বকের উপরিভাগের মরা কোষ ঝরাতে গোসলের আগে শরীরে নারকেল বা অলিভ অয়েল ম্যাসাজ করুন। ব্যবহারের আগে তেলটা সামান্য় গরম করে নিলে আরও ভালোভাবে ত্বক সেই তেল শুষে নিতে পারবে। তেল ম্যাসাজের আধা ঘণ্টা পর গোসলের সময় লুফা দিয়ে ত্বক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করে নিন। এতে সহজে মরা কোষ ঝরে গিয়ে ত্বক চকচকে হয়ে উঠবে। এরপর গোসল সেরে ত্বকে ভালো মানের ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন। তফাতটা নিজেই টের পাবেন।

পানির উষ্ণতা ঠিক আছে কি না দেখুন

শীতে ঠান্ডা পানির পরিবর্তে অধিকাংশ মানুষ কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করে। তবে পানি যেন খুব বেশি গরম না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা চাই। খানিকটা গরম পানি দিয়ে শীতের দিনে আরামে গোসল করা যায় ঠিকই, তবে বেশি গরম পানি ব্যবহার করলে ত্বকের পিএইচের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। সেই সঙ্গে র‍্যাশ, চুলকানি, ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সমস্যা তো রয়েছেই। তাই কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করুন। তাহলে সব দিক রক্ষা হয়। গোসলের পানিতে কখনো কখনো নারকেল তেল দিয়ে দিতে পারেন। এতেও ত্বক নরম ও কোমল থাকবে।

শীতে সাবানের পরিবর্তে শাওয়ার জেল ব্যবহার করুন। সাবানের তুলনায় শাওয়ার জেলে কম ক্ষার থাকে। ছবি: পেক্সেলস
শীতে সাবানের পরিবর্তে শাওয়ার জেল ব্যবহার করুন। সাবানের তুলনায় শাওয়ার জেলে কম ক্ষার থাকে। ছবি: পেক্সেলস

সাবানের পরিবর্তে শাওয়ার জেল ব্যবহার করুন

শীতে সাবান ব্যবহার না করাই বরং ভালো। সাবানের পরিবর্তে শাওয়ার জেল ব্যবহার করুন। শীতে ত্বক এমনিতেই শুষ্কতার সমস্যায় ভোগে। এই অবস্থায় সাবান ব্যবহার করলে আরও বেশি রুক্ষ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সাবানের তুলনায় শাওয়ার জেলে কম ক্ষার থাকে। তাই ত্বক অতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। রোজ ব্যবহার করলেও ত্বক রুক্ষ হয় না। শীতে এমন শাওয়ার জেল বেছে নিন, যাতে আরগান অয়েল, হায়ালুরনিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন বা সেরামাইডের মতো ময়শ্চারাইজিং উপাদান রয়েছে। কেনার সময় খেয়াল করুন তা অ্যালকোহল বা প্যারাবেনমুক্ত কি না।

ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের আগে জেনে নিন

গোসল করার পর আমাদের ত্বক সামান্য ভেজা ভেজা থাকে। এ সময়টাই ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের সেরা সময়। গোসলের পর ৩ মিনিটের মধ্যে ত্বকে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বক খুব ভালোভাবে তা শুষে নিতে পারে। শুকনো ত্বকে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করলে সেই সুবিধা পাওয়া যায় না। ফলে ময়শ্চারাইজারের সুফল পাওয়া সম্ভব হয় না। ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হলে পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে গ্লিসারিন বা অলিভ অয়েল মিশিয়ে ব্যবহার করুন। দীর্ঘ সময় ধরে ত্বক আর্দ্র থাকবে।

পায়ের শুষ্কতা দূর করতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের নিয়ম

পা ধোয়ার পর ত্বক কিছুটা ভেজা থাকে, তখনই ময়শ্চারাইজার লাগান। এতে ত্বক আর্দ্র থাকবে। গোড়ালি, পায়ের তলা ও আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে একটু বেশি ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত শুষ্কতা এড়াতে শিয়া বাটার, নারকেল তেল বা গ্লিসারিন আছে এমন ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন। রাতে পায়ে ভারী ময়শ্চারাইজার ব্যবহার শেষে মোজা পরে ঘুমান। এতে পা সুন্দর থাকবে। এখন বাজারে সিলিকনের মোজা পাওয়া যায়। এসব মোজার ভেতর অলিভ অয়েল ও ময়শ্চারাইজার একসঙ্গে ঢেলে পা গলিয়ে নিন। সারা রাত এ মোজা পরেই ঘুমান। সকালে দেখবেন, পায়ের ত্বক অনেক বেশি সুস্থ লাগছে।

সূত্র: হেলথ লাইন ও ভ্যালি ডার্মাটোলজি স্পেশালিস্টস

বিষয়:

ত্বকের যত্নজীবনধারারূপচর্চাজেনে নিন
বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

ডিজনির রাজকুমারীরা: রূপকথার হাত ধরে প্রজন্মের শিক্ষা

কাশফিয়া আলম ঝিলিক, ঢাকা 
ডিজনির তৈরি করা শুশুতোষ ৎ গল্পের চরিত্রগুলো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে গেছে ভীষণভাবে। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।
ডিজনির তৈরি করা শুশুতোষ ৎ গল্পের চরিত্রগুলো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে গেছে ভীষণভাবে। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।

ছয় দশকের বেশি সময় ধরে শিশুদের চলচ্চিত্র জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রেখেছে ডিজনি। ব্যাঙ রাজকুমার কিংবা ঘুমিয়ে থাকা রাজকুমারীকে জাগাতে আসবে অচিন দেশের রাজকুমার—শিশুতোষ এসব গল্পের রঙিন দৃশ্যকল্প তৈরি করে সব বয়সী মানুষের মন কেড়েছে ডিজনি। এই জাদুকরি দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ডিজনির রাজকুমারীরা। এই চরিত্রগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিশু, বিশেষত মেয়েশিশুদের কাছে আদর্শ, সৌন্দর্য এবং জীবনগল্পের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। ২০১৩ সালের ২৭ নভেম্বর মুক্তি পায় অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র ‘ফ্রোজেন’। এর সাফল্যের পর রাজকুমারীদের এই ধারা পায় এক নতুন মাত্রা।

ছোটবেলা থেকে শিশুরা বইয়ের পাতায় কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় এই রাজকুমারীদের জীবনযাত্রা, রূপ আর সাহসিকতার গল্প পড়ে ও দেখে বড় হয়। এই চরিত্রগুলো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে গেছে ভীষণভাবে। গল্পগুলোর বক্তব্যেও এসেছে খানিক বদল। কীভাবে তাদের গল্প বলার ধরন বদলেছে, সেগুলো শিশুদের কী বার্তা দিচ্ছে—এগুলো এখন ভাবার বিষয়। এই গল্পগুলো কেবল বিনোদন নয়, এগুলো আমাদের সমাজের নারী-পুরুষের আচরণ ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে শিশুদের প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে দেয়।

ক্ল্যাসিক যুগের রাজকুমারী

ডিজনি রাজকুমারীদের বিবর্তনের সূচনা হয় ক্ল্যাসিক যুগ বা গোল্ডেন এরা দিয়ে। এই যুগের চরিত্রগুলো তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটকে প্রতিফলিত করত। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৯—এই বাইশ বছরে যে রাজকুমারীরা শিশুদের সামনে এসেছিল, তারা মূলত কোমলতা ও নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ সালের ‘স্নো হোয়াইট’, ১৯৫০ সালের ‘সিনড্রেলা’ এবং ১৯৫৯ সালের ‘স্লিপিং বিউটি’র অরোরা ছিল মূলত নরম আর কোমলমতি। তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল সুদর্শন, ধনী রাজকুমারের জন্য অপেক্ষা করা এবং বিয়ে করে সুখে থাকা। সিনড্রেলার গান ‘আ ড্রিম ইজ আ উইশ ইওর হার্ট মেকস’ এবং অরোরার ‘ওয়ান্স আপন আ ড্রিম’ সেই স্বপ্ন ও অপেক্ষার ধারণাকেই তুলে ধরে। তারা চিরায়ত, বাধ্য এবং সুরক্ষিত গৃহবধূর গতানুগতিক ছাঁচকে তুলে ধরত, যা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় ছিল প্রত্যাশিত। ‘স্নো হোয়াইট’ সাতজন পুরুষের জন্য ঘর পরিষ্কার করত। সিনড্রেলা নিজের সৎমা এবং তার মেয়েদের জন্য আস্ত এক প্রাসাদ পরিষ্কার করত।

স্নো হোয়াইট সাতজন পুরুষের জন্য ঘর পরিষ্কার করত। ছবি: হলিউড রিপোর্টার
স্নো হোয়াইট সাতজন পুরুষের জন্য ঘর পরিষ্কার করত। ছবি: হলিউড রিপোর্টার

সে সময়ের গল্পগুলোর আরেকটি হলো, রাজকুমারীদের বাহ্যিক সৌন্দর্য সবার ওপরে স্থান দেওয়া। সিনড্রেলা বা অরোরার মতো চরিত্রকে বাঁচানোর জন্য সত্যিকারের ভালোবাসার চুম্বন প্রয়োজন ছিল। বিষয়টি তাদের অসহায়ত্ব ফুটিয়ে তোলে। এই রাজকুমারীরা ছিল ইউরোপকেন্দ্রিক সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। তাদের ছিল ফ্যাকাশে ত্বক, সোনালি চুল ও নীল চোখ। তাদের কোমরের মাপ ছিল অবাস্তব প্রকৃতির সরু। সেই যুগে শিশুদের শেখানো হয়েছে, একজন নারীর প্রধান গুণ হলো দয়া, সৌন্দর্য, সরলতা এবং অবশ্যই একজন পুরুষের শক্তির প্রতি আস্থা রাখা।

রেনেসাঁ যুগে আত্ম-আবিষ্কার ও ভিন্নতার উত্থান

দীর্ঘ বিরতির পর, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ডিজনির রেনেসাঁ যুগ। সেই সময় ডিজনি রাজকুমারীদের চরিত্রে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন এনেছিল। এই যুগের অ্যারিয়েল, বেল, জেসমিন, পোকাহন্টাস কিংবা মুলান ছিল অনেক বেশি সাহসী, কৌতূহলী ও স্বাধীনচেতা। তারা কেবল স্বপ্ন দেখে বসে না থেকে নিজেরাই তা অর্জনের পথে এগিয়েছে। তারা দেখিয়েছে বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্রোহের চিত্র। বেল তুলে ধরেছিল বুদ্ধিমত্তা ও বইয়ের প্রতি ভালোবাসা, যা তাকে সমাজের আর দশজন মানুষ থেকে আলাদা করেছিল। জেসমিন ও অ্যারিয়েল সমাজের প্রত্যাশিত গণ্ডি ভেঙে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজতে চেয়েছিল।

২০০৯ সাল থেকে পর্দায় আসা রাজকুমারীরা শিশুদের কোনো পুরুষের সাহায্যে নয়, বরং বিপদ থেকে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে শিখিয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
২০০৯ সাল থেকে পর্দায় আসা রাজকুমারীরা শিশুদের কোনো পুরুষের সাহায্যে নয়, বরং বিপদ থেকে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে শিখিয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

সে যুগের ডিজনির চরিত্রগুলো যুদ্ধ ও নেতৃত্ব নিয়েও নতুন ভাবনা প্রকাশ করেছিল। মুলান সম্পূর্ণভাবে চিরাচরিত রাজকুমারীর ধারণা ভেঙে দেয়। সে নিজের বাবার সম্মান রক্ষার্থে পুরুষের ছদ্মবেশে যুদ্ধে যায় এবং দেশকে রক্ষা করে। মুলানই প্রথম রাজকুমারী, যার গল্পে রোমান্সের চেয়ে নিজের অর্জন ও নেতৃত্ব মুখ্য ছিল। এই যুগে এসে বর্ণগত বৈচিত্র্য শুরু হয়। আরব সংস্কৃতির জেসমিন, আদিবাসী আমেরিকান পোকাহন্টাস এবং চীনের মুলান ছিল প্রথম অশ্বেতাঙ্গ রাজকুমারীর গল্প। এটি শিশুদের মধ্যে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বের প্রাথমিক ধারণা দেয়।

এই সময়ের রাজকুমারীরা শিশুদের শেখায়, নারীর নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য আর কণ্ঠস্বর থাকতে পারে। তাদের জীবনে প্রেম একটি পার্শ্বচরিত্র মাত্র। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আত্ম-আবিষ্কার। তবে অবাস্তব শারীরিক গঠন সে যুগের চরিত্রগুলোর মধ্যেও দৃশ্যমান ছিল।

স্বাবলম্বিতা ও বাস্তবতার গল্পে পুনরুত্থান এবং নতুন যুগ

২০০৯ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত চলছে ডিজনির পুনরুত্থান বা রিভাইভাল যুগ। এটি শুরু হয় ‘দ্য প্রিন্সেস অ্যান্ড দ্য ফ্রগ’-এর তিয়ানা দিয়ে। এটি ডিজনির রাজকুমারীদের বিবর্তনের চূড়ান্ত ধাপ। এই যুগের তিয়ানা, রাপুনজেল, মেরিডা, এলসা, আনা আর মোয়ানা মিলে রাজকুমারীর সংজ্ঞা আমূল বদলে দেয়। তারা গুরুত্ব দিত জীবনের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কঠোর পরিশ্রমের প্রতি। তিয়ানা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাজকুমারী, যে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের রেস্তোরাঁর স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করে। কোনো পুরুষের সাহায্যে নয়, বরং নিজের চেষ্টায় সফল হতে চায় সে।

এই যুগে ফ্রোজেনের মতো চরিত্রগুলো শিখিয়েছে পরিবার ও বন্ধুত্বের গুরুত্ব। ডিজনির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফ্রোজেন দেখিয়েছে, সত্যিকারের ভালোবাসা কেবল রোমান্টিক নয়, এটি দুই বোনের মধ্যকার গভীর সম্পর্কও হতে পারে। এলসা ও আনা প্রমাণ করেছে, নারী নিজেই নিজের রক্ষাকর্তা।

এই নতুন যুগের রাজকুমারীদের মধ্যে প্রেমের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। মেরিডা, এলসা ও মোয়ানার গল্পে কোনো রোমান্টিক আকর্ষণ বা রাজকুমার নেই। মোয়ানার গল্পে পুরুষ চরিত্র মাউই একজন সহায়ক বন্ধু চরিত্র। এটি ডিজনির জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যা দেখিয়েছে, পৃথিবী বাঁচাতে একজন নারীর বিয়ে বা রোমান্স বাধ্যতামূলক নয়।

মোয়ানার গল্পে পুরুষ চরিত্র মাউই একটি সহায়ক বন্ধু চরিত্র। ছবি: সংগৃহীত
মোয়ানার গল্পে পুরুষ চরিত্র মাউই একটি সহায়ক বন্ধু চরিত্র। ছবি: সংগৃহীত

এই নতুন যুগে রাজকুমারীদের শারীরিক শক্তি ও বাস্তবসম্মত রূপের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। মোয়ানা এক দ্বীপপ্রধানের কন্যা এবং ভবিষ্যৎ নেত্রী। ফলে স্বাভাবিকভাবে তার হাত-পা হয়েছে শক্তিশালী এবং শারীরিক গঠনে দেখা গেছে পেশিবহুল। এর সহপরিচালক জন মাসকার বলেছিলেন, তাঁরা এমন একজন অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার নায়িকা চেয়েছেন, যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে সমুদ্রজুড়ে একটি নৌকা চালাতে পারে। একে অবাস্তব চিকন কোমরের ধারণা থেকে সরে আসার একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। মোয়ানা তৈরি করার সময় ডিজনি ঐতিহাসিক বিষয়গুলো বজায় রাখতে সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতা দল নিয়োগ করে, যা চরিত্রের চিত্রায়ণে সংবেদনশীলতা এনেছে।

এই নতুন যুগের রাজকুমারীরা শিশুদের শিখিয়েছে সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং নিজের পরিবার বা মানুষের জন্য লড়াই করার মানসিকতা। তারা জানিয়েছে, এগুলোই একজন রাজকুমারীর প্রধান গুণ। আর সুখী সমাপ্তি মানেই সব সময় বিয়ে নয়। আত্ম-উপলব্ধি ও লক্ষ্যের পথে সফলতাই আসল পাওয়া।

ডিজনি রাজকুমারীদের এই দীর্ঘ বিবর্তন আমাদের সমাজের নারীদের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি। যদিও লাইভ-অ্যাকশন রিমেকগুলোতে এখনো মাঝে মাঝে পুরোনো ও অবাস্তব শারীরিক গঠনের চিত্রায়ণ ফিরে আসে। তবু মূলধারার অ্যানিমেটেড চরিত্রগুলো এখন শিশুদের আরও বেশি শক্তিশালী, স্বাবলম্বী ও সমাজসচেতন নারী হিসেবে গড়ে ওঠার বার্তা দিচ্ছে। ডিজনির এই যাত্রায় শিশুরা শুধু রূপকথাই শুনছে না, তারা শিখছে, তাদের ভেতরের শক্তিই তাদের আসল মুকুট।

সূত্র: এন্টারটেইনমেন্ট উইকলি, দ্য স্ট্যানফোর্ড ডেইলি, মিডিয়াম

বিষয়:

জীবনধারাফিচারজেনে নিন
বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

শীতে পাতে থাকুক জলপাই ও মুলা দিয়ে মসুর ডাল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
জলপাই ও মুলা দিয়ে রান্না করা মসুর ডাল
জলপাই ও মুলা দিয়ে রান্না করা মসুর ডাল

হেঁশেলে রান্নার ঘ্রাণ বলে দেয়, দরজায় কড়া নাড়ছে শীত। বাজারে জলপাই উঠেছে; ডালে ও তরকারিতে যোগ হয়েছে নতুন স্বাদ। কয়েক পদের তরকারি রান্নার ঝামেলা এড়াতে ব্যস্ত দিনে জলপাই ও মুলা দিয়ে রান্না করুন মসুর ডাল। গরম ভাতের সঙ্গে খেতে দারুণ লাগবে। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

মুলা ৫০০ গ্রাম, আস্ত জলপাই ২টি, মসুর ডাল ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচের ফালি ৫ থেকে ৬টি, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি আধা কাপ।

প্রণালি

মুলার খোসা ছাড়িয়ে গোল গোল করে কেটে নিন। এবার মসুর ডাল ধুয়ে যে হাঁড়িতে রান্না করবেন, সেখানে নিয়ে নিন। তারপর আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া, লবণ, সরিষার তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে পরিমাণমতো পানি দিন। মসুর ডাল সেদ্ধ হয়ে গেলে ডাল ঘুটনি দিয়ে ঘুঁটে নিন। এবার কেটে রাখা মুলা দিন। মুলা সেদ্ধ হয়ে এলে জলপাই ও কাঁচা মরিচের ফালি দিয়ে অনবরত নেড়ে নিন। এতে কাঁচা মরিচের রং খুব সুন্দর থাকে। শেষে লবণ দেখে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল জলপাই ও মুলা দিয়ে মসুর ডাল। এবার গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

বিষয়:

রান্নাসবজিজীবনধারাশীতকালরেসিপিখাবারদাবাররান্নাবান্না
বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

ভানুগাছার রাসমেলায় এক দিন

সুমন্ত গুপ্ত
ভানুগাছার রাসমেলায় এক দিন

সকাল ৭টা। ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে মিষ্টি হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আর এদিকে আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। হঠাৎ মায়ের ডাকাডাকি আর মোবাইল ফোনের রিঙের অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। মোদ্দা বিষয় হলো, ট্রেন ছাড়ার বাকি আছে মাত্র ২০ মিনিট। দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিচে নেমে দেখি, রাস্তা একেবারে নীরব। এই নীরবতার মাঝে হঠাৎ একটা সিএনজিচালিত অটোরিকশা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ছিনতাইকারী কি না ভাবতে ভাবতে দেখলাম, কর্মসূত্রে পরিচিত এক ভাই। জানালেন, তিনিও স্টেশনে যাবেন।

স্নিগ্ধ সকাল। দূষণমুক্ত পরিবেশে আমরা এগিয়ে চলছি। মোবাইল ফোনে খবর এল, ট্রেন হুইসেল দিয়ে দিয়েছে। স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই দেখলাম, ট্রেন চলতেও শুরু করেছে। অবশেষে দৌড়েই ধরতে হলো জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস।

ট্রেন ছুটে চলেছে। আমাদের গন্তব্য হলো কমলগঞ্জের ভানুগাছ। সেখানে আমরা ঐতিহ্যবাহী মণিপুরি রাসনৃত্য দেখব। আমাদের পথপ্রদর্শক ডেনি শর্মা। তাঁর বাড়ি ভানুগাছে।

নগরজীবনের ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে আমরা চলছি কার্তিকের মিষ্টি সকালে। ট্রেনে আমাদের সঙ্গে মণিপুরি সম্প্রদায়ের অনেকে আছেন। আমাদের সবারই গন্তব্য এক। মাইজগাঁও স্টেশন পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। গরম-গরম শিঙাড়া আর সমুচা খেতে খেতেই আমরা ভানুগাছ এসে পৌঁছালাম। ট্রেন থেকে নেমে চলে গেলাম ডেনির বাড়িতে। ওদের বাসা থেকে রাসনৃত্যের মণ্ডপ খুব কাছে। সেই বাসায় খাওয়াদাওয়ার বিশাল আয়োজন, সব অবশ্য নিমেষে শেষও হলো।

দুপুর ১২টা। রাসনৃত্যে এখন রাখাল নৃত্যের সময়। পথে দেখা হলো অবনী সিংহের সঙ্গে।

তিনি আমাদের জানালেন, প্রথম রাসনৃত্যানুষ্ঠানে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র নিজেই ছিলেন মুখ্য মৃদঙ্গবাদক এবং মহারানি হীরামতি ছিলেন গোপী প্রধানা ললিতার ভূমিকায়। আর রাজকন্যা বিম্বাবতী রাধার ভূমিকায়। রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয় রাতের বেলায়। দিনে হয় রাখাল নৃত্য। রাখাল নৃত্যে ছেলেরা অংশ নেয়। রাসনৃত্যের পোশাক পরিকল্পনাও করেছিলেন মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র। ছেলেদের পোশাক সবারই এক রকম—পরনে ধুতি, খালি গা, মাথায় ময়ূর পালকের চূড়া। তার মধ্যে ছোট ছোট আরশি বসানো জরির কারুকাজ, কপালে চন্দনের তিলক, গলায় মালা, হাতে বাঁশি, কোমরের কাপড়ের ওপর জরি বসানো, মাথায় লম্বা কৃত্রিম চুল ও পায়ে নূপুর। মেয়েদের মুখের ওপর পাতলা সাদা বসনের আবরণ। ঘন সবুজ রঙের ভেলভেটের ব্লাউজ এবং পরনে সবুজ সাটিনের পেটিকোট, যার জমিনে অসংখ্য চুমকি এবং এর নিম্নাংশে পিতলের তবক মোড়া বিভিন্ন গোলাকার আয়না সমান্তরালভাবে বসানো থাকে।

বর্ণাঢ্য এই বিচিত্র পোশাকের নাম কুমিন। কুমিনের ওপর রুপালি কাজ করা আয়না বসানো সাদা স্বচ্ছ ঘাগরাটির নাম ‘পশুরাল’। কাঁধের ওপর থেকে পাশে ঝোলানো সোনালি ও রুপালি জরির কাজ করা অংশটিকে ‘খওল’ বলে। এ পোশাকের আরও অনেক অনুষঙ্গ থাকে। আমরা মণ্ডপে গিয়ে দেখলাম, রাখাল নৃত্য চলছে। যারা রাখাল নৃত্য করে, তারা প্রথমে মণ্ডপে গোল হয়ে গোপীভোজন করে। গোপীভোজন হলো বিভিন্ন সবজি দিয়ে রান্না করা তরকারি ও ভাত। এ খাবার খেয়েই রাখাল নৃত্য শুরু করেন শিল্পীরা।

শিশুদের এই নৃত্য দেখে আমাদের মন জুড়িয়ে যায়। সকালে শুরু হওয়া রাখাল নৃত্য একটানা চলে বিকেল পর্যন্ত। এই নৃত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের কাহিনিই মূলত বর্ণনা করা হয়। রাখাল নৃত্য দেখে আমরা আবার এলাম ডেনির বাসায়। দুপুরের খাওয়ার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে।

এই প্রথম দেখলাম মণিপুরি খাবার ইরল পা বা ইরম্বা। এটি মূলত আলু, বরবটি, টমেটো, বেগুন, চ্যাপা শুঁটকি এবং কাঁচা মরিচ দিয়ে তৈরি সুস্বাদু খাবার। পেট পুরে খেয়ে সবাই রাত জাগার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। কিন্তু আশপাশে ঘুরে দেখার জন্য আমি বেরিয়ে গেলাম।

10

ঘড়ির কাঁটায় রাত ১১টা। রাতের খাবার খেয়ে আমরা চলে গেলাম মণ্ডপে। সেখানে তখন চলছে রাসনৃত্য। মণ্ডপটি সাজানো কাগজের ফুল ও কাপড় দিয়ে। মণ্ডপের চারপাশে আলো জ্বলছে। মণ্ডপ ঘিরে বসে আছেন নানা বয়সের নারী-পুরুষ। তাঁদের সবার চোখ মণ্ডপের মাঝখানে নৃত্যশিল্পীদের ওপর নিবদ্ধ। সেখানে নাচছে ১৫ থেকে ২০ জনের মণিপুরি কুমারী মেয়ে। মণ্ডপের এক কোণে বসে ৫ থেকে ৬ জন বৃদ্ধ নারী-পুরুষ বিশেষ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছেন। সেই গান ও বাজনার তালে তালে চলে নাচ।

এ এক অপূর্ব দৃশ্য! চারপাশের মানুষজন একাগ্রচিত্তে মগ্ন হয়ে আছেন রাধা-কৃষ্ণের লীলাকীর্তনে। নৃত্য উপভোগ করছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকে মাঝেমধ্যে নৃত্যশিল্পীদের দিকে বাতাসাসহ শুকনো মিষ্টিজাতীয় খাবার ছুড়ে দিচ্ছেন। কেউ কেউ নৃত্যশিল্পীদের পায়ে প্রণাম করে টাকাও দিচ্ছেন। কেউ আবার টাকার মালা বানিয়ে নৃত্যশিল্পীদের গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন।

বলে রাখা ভালো, রস থেকে রাস শব্দের উৎপত্তি। রাস হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম মধুর রস। আর লীলা মানে খেলা। অর্থাৎ রাসলীলার মানে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও তাঁদের সখা-সাথিদের লীলাখেলা। মণিপুরি সমাজে রাসনৃত্য ছয়টি ভাগে বিভক্ত। এগুলো মহারাস, বসন্তরাস, নিত্যরাস, কুঞ্জরাস, গোপীরাস ও উদখুলরাস। এগুলোর মধ্যে মহারাস হচ্ছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

রাস-নৃত্য-চলছে

রাসলীলার আক্ষরিক অর্থ হলো ‘ঐশ্বরিক আনন্দের নৃত্য’ বা ‘দিব্য প্রেমের খেলা’। বৈষ্ণব দর্শনে, গোপীদের (জীবাত্মা) সঙ্গে কৃষ্ণের (পরমাত্মা) এই নৃত্য জাগতিক কামনা-বাসনাহীন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেমের চূড়ান্ত রূপের প্রকাশ। মণিপুরি শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো রাসলীলা। ১৭৭৯ সালে মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্র চালু করেছিলেন রাসনৃত্য।

যাবেন কীভাবে

ঢাকা থেকে সরাসরি কমলগঞ্জে ট্রেনে যাওয়া যায়। সিলেটগামী পারাবত ও জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস কমলগঞ্জ (ভানুগাছ) স্টেশনে থামে। এ ছাড়া অন্যান্য ট্রেনে শ্রীমঙ্গলে নামতে হবে। এরপর সেখান থেকে সহজে কমলগঞ্জে যাওয়া যায়। ঢাকার কমলাপুর থেকে মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে যায় আন্তনগর

ট্রেন পারাবত এক্সপ্রেস। বেলা ২টায় প্রতিদিন ছাড়ে জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস।

এ ছাড়া ঢাকার ফকিরাপুল ও সায়েদাবাদ থেকে হানিফ এন্টারপ্রাইজ, শ্যামলী পরিবহন, সিলেট এক্সপ্রেস ইত্যাদি পরিবহনের নন-এসি বাস যায় শ্রীমঙ্গল। ভাড়া ৪০০ থেকে ৮০০ টাকা। শ্রীমঙ্গল থেকে কমলগঞ্জে যাওয়া যায় বাস কিংবা অটোরিকশায়।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

বিলাসবহুল পর্যটনের নতুন গন্তব্য জেদ্দা

ফিচার ডেস্ক
বিলাসবহুল পর্যটনের নতুন গন্তব্য জেদ্দা

সৌদি আরবে বিলাসবহুল পর্যটনকে নতুন উচ্চতায় নিতে বড় যৌথ উদ্যোগ হাতে নিয়েছে মিদাদ রিয়েল এস্টেট, আন্তর্জাতিক হোটেল সেবা ব্র্যান্ড কের্জনার ইন্টারন্যাশনাল এবং জেদ্দা সেন্ট্রাল ডেভেলপমেন্ট। বিশ্বের বিখ্যাত আটলান্টিস এবং ওয়ান অ্যান্ড অনলি ব্র্যান্ড নির্মাণ করা হবে সৌদি আরবে। পুরো প্রকল্প সাজানো হচ্ছে জেদ্দার নতুন ওয়াটারফ্রন্ট জেলা জেদ্দা সেন্ট্রাল ঘিরে।

এ উপলক্ষে টুরাইজ গ্লোবাল সামিটে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন সৌদি পর্যটনমন্ত্রী আহমেদ আল খাতিব এবং কের্জনার ইন্টারন্যাশনালের বোর্ড চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আল শাইবানি। সরকারি সংস্থা, বেসরকারি ডেভেলপার এবং আন্তর্জাতিক হোটেল প্রতিষ্ঠানের এই সমন্বয় জেদ্দাকে ভবিষ্যতের শীর্ষ পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করবে।

জেদ্দা সেন্ট্রাল: নতুন ওয়াটারফ্রন্ট শহর

রেড সি উপকূলের চেহারা দ্রুত বদলে ফেলা হচ্ছে। জেদ্দা সেন্ট্রালকে পর্যটন, সংস্কৃতি, বিনোদন ও আবাসনের সমন্বয়ে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মিদাদ রিয়েল এস্টেট এই প্রকল্পের ডেভেলপার হিসেবে নেতৃত্ব দেবে। কের্জনার তাদের আতিথেয়তা সেবার মাধ্যমে এই বিলাসবহুল রিসোর্ট পরিচালনা করবে। স্থানীয় ঐতিহ্যকেও এখানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সমুদ্রতীরের পরিবেশ এবং কোরাল থেকে অনুপ্রাণিত কার্নিশের নকশা করা হচ্ছে স্থাপনাগুলোর জন্য। পুরো এলাকায় রাখা হচ্ছে স্থানীয় সংস্কৃতির ছাপ।

আটলান্টিস জেদ্দা

আটলান্টিস জেদ্দাকে তৈরি করা হচ্ছে পরিবার ও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে। সেখানে থাকবে আধুনিক বাসস্থানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া থাকবে সেখানকার প্রথম অ্যাকুয়াভেঞ্চার ওয়াটারপার্ক, জনপ্রিয় লস্ট চেম্বার্স অ্যাকুয়ারিয়াম এবং ২০টির বেশি রেস্তোরাঁ। সময় কাটানোর জন্য থাকবে ওয়াটারফ্রন্ট পিয়ার, লাক্সারি শপিং এবং বিভিন্ন বিনোদন সুবিধা।

ওয়ান অ্যান্ড অনলি জেদ্দা

অন্যদিকে ওয়ান অ্যান্ড অনলি জেদ্দা বিলাসী অতিথিদের জন্য। এই রিসোর্টে থাকবে ভিলা, স্যুট, রুম এবং প্রাইভেট হোমস কমিউনিটি। এ ছাড়া থাকবে সাতটি রেস্তোরাঁ, প্রাইভেট বিচ, ওয়েলনেস সেন্টার এবং এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট ভেন্যু। ধারণা করা হচ্ছে, এই বিলাসী ব্যবস্থার রিসোর্টটি জেদ্দার পর্যটনে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

মূল লক্ষ্য পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো

পুরো প্রকল্পে জোর দেওয়া হয়েছে পরিবেশবান্ধব অবকাঠামোর ওপর। শক্তি সাশ্রয়ী নকশা, পরিবেশসচেতন নির্মাণ পদ্ধতি এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এ প্রকল্পে।

সৌদি ভিশন ২০৩০

এই প্রকল্পকে সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০-এর পর্যটন ও অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য অর্জনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড যুক্ত হওয়ায় বিদেশি পর্যটক, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান—সব ক্ষেত্রে জেদ্দা এগিয়ে যাবে। কের্জনারের জন্য এটি সৌদিতে প্রথম আনুষ্ঠানিক যাত্রা। মিদাদ রিয়েল এস্টেটের জন্য একটি বড় মাইলফলক।

এই দুই রিসোর্ট চালু হলে জেদ্দার পর্যটনশিল্পে

বড় পরিবর্তন আসবে। শহরের অর্থনীতি, হোটেলশিল্প, স্থানীয় ব্যবসা ও বিনোদন খাত নতুন গতি পাবে। রেড সি উপকূলের আধুনিক শহর হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়বে জেদ্দার।

সূত্র: গালফ নিউজ

বিষয়:

পর্যটনছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণসৌদি আরব
বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

