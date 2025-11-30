Ajker Patrika
যত্নআত্তি

শীতে ত্বক ভালো রাখবে যে ৫ ফল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
শীতে ত্বক শুষ্কতা ও রুক্ষতার সমস্যায় বেশি ভোগে। এসব সমস্যা থেকে বাঁচতে এ মৌসুমে পাওয়া যায়, নিয়মিত সেসব ফল খেতে হবে। ছবি: ফ্রিপিক
শীতে ত্বক শুষ্কতা ও রুক্ষতার সমস্যায় বেশি ভোগে। এসব সমস্যা থেকে বাঁচতে এ মৌসুমে পাওয়া যায়, নিয়মিত সেসব ফল খেতে হবে। ছবি: ফ্রিপিক

দেখতে দেখতে ডিসেম্বর চলেই এল। আর কিছুদিন পর শীতও জেঁকে বসবে। এ সময় ত্বক রুক্ষ হয়ে উঠবে। এটি শীতের সাধারণ সমস্যাগুলোর একটি। অতিরিক্ত ঠান্ডা আবহাওয়া, ত্বকে যথেষ্ট ময়শ্চারাইজার ব্যবহার না করা এবং গোসলের সময় অতিরিক্ত গরম পানি ব্যবহারের কারণে ত্বক শুষ্কতা ও রুক্ষতার সমস্যায় বেশি ভোগে। এসব সমস্যা থেকে বাঁচতে ঘন ঘন ময়শ্চারাইজার ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। পাশাপাশি এ মৌসুমে পাওয়া যায়, নিয়মিত সেসব ফলও খেতে হবে। এ ঋতুতে পাওয়া যায় তেমন ফল নিয়মিত খেলে ত্বক এসব সমস্যা কাটিয়ে মসৃণ, কোমল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কমলালেবু

শীতে ফুটপাতের দোকান থেকে শুরু করে বাজার এবং ফলের সব ধরনের দোকানে যে ফলটির রাজত্ব, তার নাম কমলালেবু। শীতে শুষ্ক ও অনুজ্জ্বল ত্বকের দাওয়াই বলা চলে একে। এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি। এ ভিটামিন ত্বকে কোলাজেন তৈরিতে সহায়তা করে। ফলে ত্বক থাকে টান টান। শীতকালে প্রতিদিন একটি করে কমলালেবু খেলে দূষণ এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি থেকে ত্বক সুরক্ষিত থাকবে। কমলালেবু ও কমলালেবুর রস পান করলে ত্বক ও শরীরে পানির ভারসাম্য ঠিক থাকবে।

শীতকালে প্রতিদিন একটি করে কমলালেবু খেলে দূষণ এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি থেকে ত্বক সুরক্ষিত থাকবে। ছবি: পেক্সেলস
শীতকালে প্রতিদিন একটি করে কমলালেবু খেলে দূষণ এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি থেকে ত্বক সুরক্ষিত থাকবে। ছবি: পেক্সেলস

পেঁপে

ত্বক জেল্লাদার করতে পেঁপে খুব উপকারী। এটি স্লাইস করে কেটে খান বা জুস করে খান—সবটাতেই এই উপকার মিলবে। পেঁপেতে থাকা পাপাইন নামক এনজাইম ত্বকের মৃত কোষ ঝরাতে খুব ভালো কাজ করে। ফলে ত্বকে দীপ্তি ফুটে ওঠে এবং ত্বক অনেকটাই কোমল দেখায়। এতে ভিটামিন এ, সি এবং ই রয়েছে, যা শীতে ত্বক ফাটা ও রুক্ষতার সমস্যা দূর করতে খুব ভালো কাজ করে।

পেয়ারা

কমলালেবুর চেয়ে চার গুণ বেশি ভিটামিন সি থাকে পেয়ারায়। শীতকালে এই ফল নিয়মিত খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। ফলে মৌসুমি রোগবালাই থেকেও বাঁচা যায়। পাশাপাশি চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলে তা-ও দূর করতে সহায়ক পেয়ারা। আর আলাদা করে ত্বকের সুফলের কথা বলতে হলে এই ঋতুতে ত্বকের জেল্লা ফেরাতে ও ত্বকের শুষ্কতা দূর করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পেয়ারা। এতে থাকা লাইকোপেন যৌগ ত্বকের অকালবার্ধক্য রোধ করে এবং ত্বক সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে।

আনারস

ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আর ব্রোমেলিন এনজাইমে পরিপূর্ণ এই ফল সংক্রমণ থেকে ত্বক বাঁচায়। ত্বক পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং উজ্জ্বল করে তুলতেও এর জুড়ি নেই। এ ছাড়া আনারসে থাকা ব্রোমেলিন ও আলফা হাইড্রক্সি অ্যাসিড মৃত কোষ দূর করে ত্বক নরম ও মসৃণ করে তোলে।

আনার বা ডালিম ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। ছবি: পেক্সেলস
আনার বা ডালিম ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। ছবি: পেক্সেলস

বেদানা

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এই ফল ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয় না। এটি ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। এতে থাকা ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী। নিয়মিত বেদানা খেলে রক্তসঞ্চালন ভালো থাকে। তাই ত্বক হয়ে ওঠে জেল্লাদার। এ ফলের হাইড্রেটিং ও প্রদাহনাশী গুণাবলি শীতের শুষ্কতা দূর করতে ভীষণ সাহায্য করে।

এসব ফল যেভাবে খাওয়া যায়

পুরো ফল চিবিয়ে বা ফলের রস খাওয়া ছাড়াও নানাভাবে প্রতিদিনের ডায়েটে এসব ফল যোগ করা যায়। যেমন সালাদে কমলার কোয়া যোগ করা যেতে পারে। এটি সালাদে মিষ্টি ও টক স্বাদ যোগ করবে। আবার কমলার খোসা দিয়ে জ্যাম বা মোরব্বা তৈরি করে সংরক্ষণ করে খাওয়া যেতে পারে। কমলার খোসার তরকারিও খাওয়া যায়। এ ছাড়া কমলা দিয়ে তৈরি করা যায় বিভিন্ন ডেজার্ট। বিকেলের নাশতায় পাকা পেঁপে খেতে পারেন। ছোট টুকরা করে কেটে গোলমরিচের গুঁড়া ও লেবু মিশিয়ে সালাদ হিসেবে খাওয়া যায় এটি। এর তরকারিও খাওয়া যায়। এটি অরুচি দূর করতে সাহায্য করবে। দুই বা তিন রকমের ফলের সঙ্গে আনারস বা আনারসের রস মিশিয়ে খেতে পারেন। এতে সালাদের স্বাদ আরও বাড়বে। বেদানা নানাভাবে খাওয়া যেতে পারে। সকালে ওটমিল, টক দইয়ের সঙ্গে তো বটেই, নানা রকম ফ্রুট সালাদ ও কাস্টার্ডেও যোগ করতে পারেন টুকটুকে লাল এই ফল।

সূত্র: স্কিনক্র‍্যাফট ও অন্যান্য

বিষয়:

ত্বকের যত্নফলজীবনধারাশীতকালজেনে নিন
ফিচার

জেনে নিন, স্থায়ীভাবে কোন জায়গাগুলোর ওপর দিয়ে বিমান চলে না

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য অপরিহার্য পদক্ষেপ। ছবি: পেক্সেলস
বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য অপরিহার্য পদক্ষেপ। ছবি: পেক্সেলস

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের এমন কিছু জায়গা রয়েছে, যেগুলো দিয়ে বিমান ওড়ার অনুমতি নেই। জানলে অবাক হবেন, ডিজনি ল্যান্ডের ওপর দিয়েও বিমান চলাচল করে না। যুক্তরাষ্ট্রে ডিজনি ওয়ার্ল্ড (ফ্লোরিডা) এবং ডিজনিল্যান্ড (ক্যালিফোর্নিয়া) এই দুটি থিমপার্কের ওপরের আকাশ নো ফ্লাই জোনের অন্তর্গত। আকাশপথে নিরাপত্তার স্বার্থে এবং নির্দিষ্ট এলাকার সুরক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিমান চলাচলে স্থায়ী বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এই অঞ্চলগুলোকে ‘নো-ফ্লাই জোন’ বলা হয়। বিমান চলাচলের এই নিষেধাজ্ঞা বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য অপরিহার্য পদক্ষেপ।

পার্থক্যের জায়গা

আকাশসীমা ব্যবহার নিষিদ্ধ দুই ধরনের। এর একটি হলো নো-ফ্লাই জোন, অন্যটি হলো নিষিদ্ধ আকাশসীমা। এর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। নো-ফ্লাই জোন সামরিক কারণে নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণত সংঘাতপূর্ণ এলাকায় সামরিক কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। যুদ্ধকালীন বিভিন্ন দেশে এটি ব্যবহার করার উদাহরণ আছে। যেমন ২০১১ সালে লিবিয়ায় এবং ২০২৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের দিন নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তানকে নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করা হয়েছিল। জননিরাপত্তা বা সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধের জন্য অলিম্পিকের মতো বেসামরিক ইভেন্টেও এটি কার্যকর হতে পারে।

পেরুর পনেরো শতকের ইনকা শহরের আকাশ ২০০৬ সাল থেকে বিমান চলাচলের নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্গত। ছবি: পেক্সেলস
পেরুর পনেরো শতকের ইনকা শহরের আকাশ ২০০৬ সাল থেকে বিমান চলাচলের নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্গত। ছবি: পেক্সেলস

নিষিদ্ধ আকাশসীমা সাধারণত নিরাপত্তার উদ্বেগের কারণে নির্দিষ্ট এলাকার সুরক্ষার জন্য স্থায়ীভাবে জারি করা হয়। এটি উড্ডয়ন মানচিত্রে চিহ্নিত থাকে। এই সংরক্ষিত আকাশসীমা লঙ্ঘনকারী বিমানকে সাধারণত রেডিওর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়, যার পরের ধাপে সামরিক বাধা বা আক্রমণের মতো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

বিশেষ ধরনের জায়গার আকাশসীমাকে ‘নিষিদ্ধ আকাশ সীমা’ ঘোষণা করা হয়। তার মধ্যে আছে—

ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও পবিত্র স্থান

পৃথিবীর প্রাচীন ও পবিত্র স্থানগুলোর পরিবেশ এবং কাঠামো রক্ষা করতে সেগুলোর ওপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পেরুর মাচু পিচু ঐতিহ্যবাহী ইনকা বাস্তুকলার এক অনুপম নিদর্শন। ২০০৬ সাল থেকে পনেরো শতকের ইনকা শহরের ওপর আকাশ যান চলাচল বন্ধ করে তাকে নিষিদ্ধ আকাশসীমা ঘোষণা করা আছে। কম উচ্চতায় হেলিকপ্টার ট্যুর বন্ধ করে দর্শনার্থীদের শান্তি এবং স্থানীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিদকুলকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য।

ইসলামের পবিত্র নগরী সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনায় আকাশসীমা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। প্রতিবছর হজ পালনে আসা লাখ লাখ মুসলিম তীর্থযাত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং ধর্মীয় পবিত্রতা বজায় রাখতে এটি করা হয়। তবে মদিনায় মাঝে মাঝে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ভারতের তাজমহলের ওপর দিয়ে আকাশযান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয় ২০১৯ সাল থেকে। ছবি: ফ্রিপিক
ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ভারতের তাজমহলের ওপর দিয়ে আকাশযান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয় ২০১৯ সাল থেকে। ছবি: ফ্রিপিক

ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ভারতের তাজমহল। এই স্থাপত্যের ওপর ২০১৯ সাল থেকে বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ। ভারতীয় সামরিক বাহিনী বারবার আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রত্নতাত্ত্বিক ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের চাপে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ ছাড়া নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতির বাসভবন রাষ্ট্রপতি ভবন, মুম্বাইয়ের টাওয়ার অব সাইলেন্স এবং তিরুমালা ভেঙ্কটেশ্বরা মন্দির, পদ্মনাভস্বামী মন্দির, গোল্ডেন টেম্পলসহ বেশ কিছু ধর্মীয় স্থানের আকাশসীমাও সংরক্ষিত।

গ্রিসের ঐতিহাসিক স্থাপনা পার্থেননের আকাশে ৫ হাজার ফুটের নিচে কোনো বিমানের ওড়ার অনুমতি নেই।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সরকারি স্থাপনা

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র, সামরিক ঘাঁটি এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর থাকে প্রতিটি দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি একটি বিশেষ ফ্লাইট রুলস এরিয়া। এর ৩০-মাইল ব্যাসার্ধের বাইরের বলয় এবং একটি ১৫-মাইল বা ২৪ কিলোমিটারের ব্যাসার্ধের ভেতরের বলয় রয়েছে। ভেতরের অংশটি ফ্লাইট রেসট্রিকট্রেড জোন, যেখানে কিছু বাণিজ্যিক ফ্লাইট ছাড়া কোনো বিমান বা ড্রোন প্রবেশ করতে পারে না। বিশেষভাবে হোয়াইট হাউসের ওপর দিয়ে উড্ডয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

হোয়াইট হাউসের ওপর দিয়ে যেকোনো আকাশযান উড্ডয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ছবি: পেক্সেলস
হোয়াইট হাউসের ওপর দিয়ে যেকোনো আকাশযান উড্ডয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ছবি: পেক্সেলস

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির অবকাশ যাপন কেন্দ্র মেরিল্যান্ডের ক্যাম্প ডেভিড ও প্যান্টেক্স। এগুলো নিউক্লিয়ার অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টের (টেক্সাস) আকাশসীমা সংরক্ষিত। এ ছাড়া জর্জিয়ার নেভাল সাবমেরিন বেস কিংস বে এবং ওয়াশিংটন রাজ্যের নেভাল বেস কিটসাপের ওপর দিয়েও বিমান ওড়ে না। এদিকে যুক্তরাজ্যের রাজকীয় বাসভবন বাকিংহাম প্যালেস, উইন্ডসর ক্যাসল, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ডাউনিং স্ট্রিট এবং হাউসেস অব পার্লামেন্টের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ।

ইসরায়েলের নেগেভ নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টার, ইসরায়েলি এয়ার ফোর্সের সাদত মিকা এয়ারবেস, আল-আকসা মসজিদসহ তিনটি স্থান আকাশপথের হুমকি থেকে সুরক্ষিত। চলমান আরব-ইসরায়েলি সংঘাতের কারণে কিছু দেশের বিমানকেও ইসরায়েলি আকাশসীমায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

বাণিজ্যিক ও সামরিক কৌশলগত সীমাবদ্ধতা

নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা বা সামরিক কারণে বড় এলাকাজুড়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। ৯/১১ হামলার পর থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার ডিজনিল্যান্ড ও ফ্লোরিডার ডিজনি ওয়ার্ল্ড—উভয়ই যুক্তরাষ্ট্রের ‘জাতীয় প্রতিরক্ষা আকাশসীমা’ হিসেবে বিবেচিত। এই পার্কগুলোর ৩ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনো বিমানকে উড়তে দেওয়া হয় না। এর একটি বড় কারণ হলো, প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার বিমানবাহিত বিজ্ঞাপন বন্ধ করে পার্কের ম্যাজিক অভিজ্ঞতা অক্ষুণ্ণ রাখা।

আলোর শহর প্যারিসের ৬ হাজার ৫০০ ফুট বা ২ হাজার মিটার উচ্চতার কম উচ্চতায় সব ধরনের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ। এদিকে কিউবার আকাশসীমায় অনুমতি ছাড়া প্রবেশকারী যেকোনো বিদেশি বিমানকে কঠোর পরিণতির মুখে পড়তে হতে পারে। চীনের তিয়েনআনমেন স্কয়ারের ওপর দিয়ে উড্ডয়ন নিষিদ্ধ। এ ছাড়া কিছু নির্দিষ্ট রুটে চীনা আকাশসীমা ব্যবহারেও এয়ারলাইনসগুলোকে বিধিনিষেধ মানতে হয়।

জননিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ডিজনি পার্কের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ছবি: পেক্সেলস
জননিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ডিজনি পার্কের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ছবি: পেক্সেলস

সংঘাত ও প্রাকৃতিক বিপদের কারণে নিষেধাজ্ঞা

২০২২ সালে ইউক্রেন ও রাশিয়ার সংঘাত শুরুর পর থেকে বেসামরিক বিমানের জন্য ইউক্রেনের আকাশসীমা সীমাবদ্ধ। নিরাপত্তাঝুঁকির কারণে সামরিক নো-ফ্লাই জোন আনুষ্ঠানিকভাবে আরোপিত না হলেও বেসামরিক উড়ান প্রায় বন্ধ। অন্যদিকে, পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে উত্তেজনার কারণে অনেক বেসামরিক এয়ারলাইনসকে রাশিয়ান আকাশসীমা ব্যবহার থেকেও দূরে থাকতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের কারণে উত্তর কোরিয়ার আকাশসীমা নিরাপদ নয়। ফলে বিমান চলাচল প্রায় নিষিদ্ধ।

সূত্র: স্টার্স ইনসাইডার

বিষয়:

যানবাহনবিমানজীবনধারাভ্রমণফিচারজেনে নিন
যত্নআত্তি

শীতে পোষা প্রাণীর যত্ন নিতে যা করবেন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
শীতে মানুষের মতো পোষা প্রাণীদেরও বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয়। ছবি: পেক্সেলস
শীতে মানুষের মতো পোষা প্রাণীদেরও বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয়। ছবি: পেক্সেলস

অফিশিয়ালি শীত ঋতু শুরু না হলেও শীত এসে গেছে। শহরগুলোতেও এখন কাঁথা-কম্বল বা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে হচ্ছে। আগের লেপ-কাঁথা-কম্বলেই চলবে, নাকি নতুন করে সেগুলো কিনতে হবে—এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বেশ আগেই। সবই পরিবারের সদস্যদের যত্নের জন্য।

কিন্তু মানুষই তো আর এখন পরিবারের একমাত্র মানুষ নয়; অনেকে এখন বিভিন্ন পশু-পাখি পোষেন, তাদের যত্ন নেন। কারণ, তারাও পরিবারের সদস্য হিসেবে মানুষের মতোই ভালোবাসা আর মমতা বিলায়। কখনো কখনো তারা হয়ে ওঠে আনন্দের সঙ্গী। ভুলে গেলে চলবে না, শীতে মানুষের মতো তাদেরও বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয়। গরম কাপড়, ঘুমানোর জন্য গরম জায়গা, খানিক গরম পানি পান করানো—এসব জরুরি তাদের বেঁচে থাকার জন্য।

আপনার বাসায় বা বাড়িতে যদি এমন পোষ্য থাকে, তাহলে জেনে নিন শীতকালে তাদের বাড়তি যত্নের বিষয়গুলো।

থাকার জায়গাটি হোক আরামদায়ক

ঘুমানোর সময়ও আদরের কুকুর বা বিড়ালটি কি আপনার বিছানাতেই গা ঘেঁষে থাকতে ভালোবাসে? তা হোক, কিন্তু বাড়িতে যে জায়গায় সাধারণত সে শুয়ে-বসে থাকে, সে জায়গাটি যেন উষ্ণ থাকে, এই শীতে সেটা নিশ্চিত করুন। কুকুর বা বিড়ালকে কখনোই ঠান্ডা মেঝেতে বা খোলা জায়গায় শুতে দেবেন না। তার জন্য আলাদা ঝুড়ি বা গদি রাখুন। আজকাল নানা ধরনের ক্যাট ও ডগ হাউস বা কট পাওয়া যায়। শোয়ার ঘরে বা বসার ঘরে এমন কিছুও রাখতে পারেন।

পোশা প্রাণীর শোয়ার জায়গায় আলাদা মাদুরের ওপর কম্বল পেতে রাখুন। ছবি: পেক্সেলস
পোশা প্রাণীর শোয়ার জায়গায় আলাদা মাদুরের ওপর কম্বল পেতে রাখুন। ছবি: পেক্সেলস

তবে এ ঋতুতে বারান্দা, ছাদ বা আঙিনার মতো খোলা জায়গায় পোষা প্রাণীদের ঘুমাতে দেবেন না। মনে রাখতে হবে, তারা আর প্রকৃতিতে নেই। আপনার পোষা হয়ে গেছে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের অনেক কিছুতে তাদের মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়। তাই পোষা প্রাণীদের বিছানা ঘরের ভেতর বা নিদেনপক্ষে কুয়াশা আর শীতের বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো জায়গায় করে দিতে হবে। তার শোয়ার জায়গায় আলাদা মাদুরের ওপর কম্বল পেতে রাখুন। এসব কম্বল ফুটপাত ও ভ্যানে পেয়ে যাবেন বিভিন্ন আকারে। বেশি শীত পড়লে রাতে ঘুমানোর সময় কম্বলের ভেতরে হট ওয়াটার ব্যাগ বা হিটিং প্যাড রেখে উষ্ণ করে দিতে পারেন। এতেও সে আরামে ঘুমাতে পারবে।

উষ্ণ জামা ওদেরও চাই

যদিও কুকুর ও বিড়ালের শরীর লোমে ঢাকা থাকে বলে তারা শীত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে প্রাকৃতিকভাবে। তবু শীত বেশি পড়লে তাদেরও উষ্ণতার আবরণ প্রয়োজন পড়ে। যেসব কুকুর বা বিড়ালের লোম পাতলা বা ছোট, তাদের জন্য শীতে সোয়েটার বা গেঞ্জি রাখুন; বিশেষ করে যখন বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন বা বারান্দায় আপনার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে, তখন এমন গরম পোশাক পরান। ভ্যান থেকে শিশুদের গেঞ্জি, সোয়েটার, স্কার্ট কিনে ওদের পরাতে পারেন। তবে শীতপোশাক যেন আপনার পোষা প্রাণীর পেট, গলা, বুক ও পিঠ ঢেকে রাখে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ভ্যান থেকে শিশুদের গেঞ্জি, সোয়েটার, স্কার্ট কিনে পোষা প্রাণীদের পরাতে পারেন। ছবি: পেক্সেলস
ভ্যান থেকে শিশুদের গেঞ্জি, সোয়েটার, স্কার্ট কিনে পোষা প্রাণীদের পরাতে পারেন। ছবি: পেক্সেলস

আর্দ্রতা ঠিক রাখতে হবে

শীতে পোষা প্রাণীটি পর্যাপ্ত পানি পান করছে কি না, সেদিকে খেয়াল রাখুন। শীতে আমাদের মতো তাদের শরীরেও পর্যাপ্ত পানির প্রয়োজন পড়ে। ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা হলে তাদের ত্বকে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সময় তাদের কুসুম গরম পানি পান করতে দিন। মনে রাখবেন, তারাও শীতে ত্বকের শুষ্কতায় ভোগে। তাই কুসুম গরম পানিতে গোসল করানোর পর হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শরীর শুকিয়ে নিন। এরপর এক্সট্রা ভার্জিন নারকেল তেল দিয়ে ময়শ্চারাইজ করে দিন। প্রয়োজনে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে আর্দ্রতা বজায় রাখার কোনো লোশন ব্যবহার করতে পারেন। এ ঋতুতে নিয়মিত পোষা প্রাণীর শরীর ব্রাশ করে দিন। এতে ধুলোবালি আটকে অস্বস্তিতে ভুগবে না।

বাইরে বের হলে বাড়তি সতর্কতা

ভোরে, সন্ধ্যায় বা রাতে পোষা প্রাণী নিয়ে বাইরে বের হলে বাড়তি সতর্কতা মেনে চলতে হবে। কুয়াশা বা বাতাস থাকলে পোষা প্রাণীদের নিয়ে বের না হওয়াই ভালো। বের হতে হলে তাদের গরম কাপড়ে ঢেকে দিন। সকাল বা বিকেলের রোদে তাদের খেলতে দিন। এতে তারা আরাম পাবে, ঠান্ডা লাগার আশঙ্কাও কমবে। তবে ঠান্ডা লাগা, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া বা শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার মতো কোনো সমস্যা দেখলে দ্রুত পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও তথ্য বলছে, শীতে পোষা প্রাণীদের পা ফাটে, পায়ের তলা অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে ওঠে। তাই গোসল করানোর সময় পায়ের তলাও সুন্দর করে ব্রাশ করে দিতে হবে। গোসল শেষে পায়ের তলায় নারকেল তেল বা পোষা প্রাণীদের জন্য তৈরি বিশেষ ময়শ্চারাইজার লাগাতে হবে। খুব বেশি ঠান্ডা পড়লে বাইরে বের করার সময় তাদের পায়ে মোজা বা বিশেষ জুতাও পরাতে পারেন।

সূত্র: ভেটস ফর পেটস ও অন্যান্য

বিষয়:

জীবনধারাযত্নআত্তিপোষা প্রাণীজেনে নিন
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: আজ ফিল্টার ছাড়া মুখ ছুটবে, তর্কে জড়ালে বুমেরাং হবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৪২
আজকের রাশিফল: আজ ফিল্টার ছাড়া মুখ ছুটবে, তর্কে জড়ালে বুমেরাং হবে

মেষ

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই আপনি অনুভব করবেন, যেন ভেতরে একটি এনার্জি ড্রিংকের বিস্ফোরণ হয়েছে। কিন্তু সাবধান! এই অতিরিক্ত শক্তি দিয়ে একসঙ্গে পাঁচটি নতুন প্রজেক্ট শুরু করে দিতে পারেন। সন্ধ্যার মধ্যে দেখবেন, পাঁচটির একটিও শেষ হয়নি, কিন্তু ডেস্কে তিনটি আধা লেখা কবিতা আর একটি ভেঙে যাওয়া খেলনা পড়ে আছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ধৈর্য আজ একটি তিন বছরের শিশুর মতো। বসের কথা শুনতে শুনতে যদি মনে হয়, ‘এই আলোচনাটা কি আর একটু দ্রুত করা যায় না?’, তবে মুখ খোলার আগে দশবার দীর্ঘশ্বাস নিন। ডেটে গিয়ে বেশি ‘সাহসী’ হতে যাবেন না, অন্যথায় পার্টনার আপনাকে কোনো রোলার কোস্টারের টিকিট ধরিয়ে দিতে পারে।

বৃষ

গ্রহরা বলছে, কোনো কিছুতে নড়চড় করার আগে আপনি ভালো করে দেখে নেবেন, সেখানে কোনো মজাদার স্ন্যাকস আছে কি না। কেউ যদি আজ কোনো কাজে তাড়া দেয়, তবে আপনি পাহাড়ের মতো স্থির হয়ে থাকবেন। যদি আজ কাউকে কোনো পরামর্শ দেন, তবে সেটা ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, আপনি যা একবার বলেন, সেটাই বেদবাক্য। আজ মানিব্যাগটি আপনার প্রিয় সোফাটির মতো আরামদায়ক হতে চাইবে না, তাই খরচ করার আগে দুবার ভাবুন। বিশেষ করে অনলাইন ফুড অর্ডারের ক্ষেত্রে!

মিথুন

মস্তিষ্ক আজ একটি টু-জি নেটওয়ার্কের মতো, যেখানে একসঙ্গে দুটো অ্যাপ চলছে। আপনি একদিকে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করছেন, অন্যদিকে মনে মনে ঠিক করছেন রাতের মেনু কী হবে। এর ফলে এমন কিছু বলে ফেলতে পারেন, যা আপনি সত্যিই বলতে চাননি, যেমন ‘বস, এই প্রজেক্টের বাজেটটা কি ডাল-পরোটা দিয়ে চালানো যায়?’ এই দ্বৈত সত্তা আজ আপনাকে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ফেলবে। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার অ্যাকটিভিটি চরমে থাকবে। কিন্তু সাবধান, কোনো অপ্রয়োজনীয় তর্কে জড়িয়ে পড়বেন না। কারণ, আপনার যুক্তির তির আজ বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে।

কর্কট

আজ আপনি হবেন অনুভূতি নামক ঢেউয়ের ওপর ভেসে থাকা একটি নৌকা। সামান্য কারণে মন খারাপ হতে পারে, আবার সামান্য কারণে বিশ্বজয় করতে পারেন। অফিসে কেউ জোরে কথা বললেই মনে হবে, তারা নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে ফিসফিস করছে। গ্রহরা আপনাকে আজ পরামর্শ দিচ্ছে, যদি বেশি মন খারাপ লাগে, তবে সোজা ফ্রিজ খুলুন। একটি অতিরিক্ত চকলেট আপনাকে তাৎক্ষণিক শান্তি দিতে পারে। আজ ঘরকে আপনার দুর্গ মনে হবে। কোনো অতিথি যদি দুর্গে বিনা নোটিশে ঢুকে পড়ে, তবে তাকে সন্দেহের চোখে দেখবেন।

সিংহ

আজকের দিনটি আপনার জন্য এক বিশাল মঞ্চ। যেখানেই যাবেন, সেখানেই লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন চাইবেন। এমনকি অফিসে প্রিন্ট আউট নিতে গেলেও চাইবেন যেন সবাই আপনার পারফরম্যান্স দেখে হাততালি দেয়। গ্রহরা বলছে, চারপাশে আজ ‘আমি’ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যাবে না। যদি কেউ প্রশংসা না করে, তবে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে নিন। আত্মবিশ্বাস আজ এতটাই বেশি যে নিশ্চিত না হয়েও এমন কিছু করতে পারেন, যা পরে হাসির খোরাক জোগাবে। তবে আপনার এই নাটকীয়তা আজ অনেকের মন জয়ও করতে পারে।

কন্যা

আজ গ্রহরা আপনাকে একটি শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েছে। এর সাহায্যে শুধু নিজের কাজের ভুল নয়, বরং পৃথিবীর সবকিছুর ভুল খুঁজে বের করবেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে নজরে আনবেন, পাশের বাড়ির টবে গাছটা একটু বাঁকা হয়ে আছে, আর সেই টেনশনে মাথা গরম হয়ে যাবে। অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে গিয়ে হয়তো একই জায়গা তিনবার স্যানিটাইজ করে ফেলবেন। প্রিয় কন্যা রাশি, রিল্যাক্স! পৃথিবীটা একটু নোংরা হলেও চলে। কেউ যদি আজ আপনার গুছিয়ে রাখা জিনিসপত্র এলোমেলো করে, তবে তার জীবন আজ বিপন্ন!

তুলা

আজ আপনি ‘হ্যাঁ’ আর ‘না’-এর মাঝখানে পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকবেন। দুটি শার্টের মধ্যে কোনটি পরবেন, লাঞ্চে কী খাবেন, এমনকি নিশ্বাস নেবেন কি না, এই নিয়েও সিদ্ধান্ত নিতে আপনার অনেকটা সময় লাগবে। কেউ যদি কোনো কঠিন প্রশ্ন করে, তবে উত্তর দেবেন, ‘আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি। দুদিন পর জানাচ্ছি।’ আজ মন চাইবে, সবাই যেন আপনার মতো সুন্দর এবং সুশীল হয়। ঝগড়া বা বিতর্ক থেকে মাইল দূরে থাকবেন। কেউ যদি ঝামেলা করতে আসে, তবে একটা সুন্দর হাসি দিয়ে স্থান ত্যাগ করুন। কারণ, শান্তি বজায় রাখা আপনার প্রথম প্রায়োরিটি।

বৃশ্চিক

আজ রহস্যের চাদরে মুড়ে থাকবেন। হয়তো এমনভাবে হাঁটবেন, যেন ব্যাগে কোনো গোপন সরকারি নথিপত্র আছে, যেটা কারও জানা উচিত না। গ্রহরা বলছে, আজ যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ‘কেমন আছেন?’, তবে উত্তর দেবেন, ‘সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো...আপনি কী ভাবছেন?’ আপনি এতটাই তীব্রভাবে অনুভব করবেন যে, পার্টনার সামান্য দেরি করলেই মনে হবে, কোনো গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, সে শুধু ট্রাফিক জ্যামে পড়েছে। আপনার ভেতরের গোয়েন্দাকে আজ একটু ছুটি দিন।

ধনু

আজ জীবনের এক মহান অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে বের হবেন। ব্যাগ হয়তো খালি, মানিব্যাগে আছে মাত্র দুশ টাকা, কিন্তু আত্মবিশ্বাস বলছে, আপনি আজই বিশ্বভ্রমণে বের হবেন। আপনার মুখের কথা আজ ফিল্টার ছাড়া ছুটবে। যা মনে আসবে, সেটাই বলে ফেলবেন, ফলে অনেকেই আহত হতে পারে। আজ আপনি জীবনের গভীর অর্থ খুঁজে বের করতে চাইবেন। আর সেই অর্থ হয়তো লুকিয়ে থাকবে ফ্রিজের শেষ কোণের দইয়ের বাটিতে! অতিরিক্ত আশাবাদ আজ আপনাকে এমন কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে উৎসাহ দিতে পারে, যা করার আগে একটু বাস্তবতা যাচাই করতে হবে।

মকর

আজ আপনি জীবনের বস! আপনার কাছে সময় মানে টাকা, আর ছুটি মানে অপচয়। আজ সকালে উঠেই সারা দিনের কাজ, আগামী সপ্তাহের কাজ, এমনকি আগামী মাসের ছুটির প্ল্যানও তৈরি করে ফেলবেন। যদি কেউ আপনাকে হাসিঠাট্টার কথা বলে, সিরিয়াস মুখে জিজ্ঞেস করবেন, ‘এর থেকে আমার প্রোডাকটিভিটি কীভাবে বাড়বে?’ আপনার মনোযোগ এতটাই তীক্ষ্ণ থাকবে যে হয়তো দুপুরের খাবার খেতেও ভুলে যাবেন। গ্রহরা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে: মাঝে মাঝে কাজ থেকে বিরতি নিন। পৃথিবী আপনার একার কাঁধে নয়!

কুম্ভ

গ্রহরা বলছে, আজ আপনি এমন কিছু চিন্তা করবেন, যা অন্য কেউ কল্পনাও করতে পারে না। হয়তো ভাবছেন, কেন বিড়ালের চারটি পা, কিন্তু মানুষের দুটা? আপনার চারপাশে কী ঘটছে, সেই দিকে কোনো মনোযোগ থাকবে না। আপনি তখন আপনার নিজের জগতে, যেখানে সবাই দারুণ বুদ্ধিমান এবং আবেগহীন। কেউ কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে পরামর্শ চাইলে, আপনি এমন দার্শনিক উত্তর দেবেন, যা শুনে সে আরও বেশি কনফিউজড হয়ে যাবে। যেমন, ‘তুমি কেন সমস্যা নিয়ে চিন্তিত? সমস্যা নিজেই তো একটা ধারণা মাত্র।’ আজ আপনি সামান্য অপ্রচলিত, কিন্তু খুবই মজার ব্যক্তিত্ব।

মীন

আজ গ্রহরা আপনাকে সোজাসুজি বলছে, ‘বাস্তবতা থেকে দূরে থাকো!’ সারা দিন হয়তো স্বপ্নে বা কল্পনার জগতে ভেসে বেড়াবেন। মন আজ এতটাই সংবেদনশীল যে টেলিভিশনে কোনো দুঃখের বিজ্ঞাপন দেখলেই চোখ ভিজে আসবে। আজ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার জন্য পাহাড় ঠেলার মতো কঠিন হবে। যখন দুটি বিকল্পের মধ্যে দুলছেন, তখন বন্ধু বা সহকর্মীরা এসে সেই সিদ্ধান্তটি নিয়ে নেবে। আজকের দিনে আপনার জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো—কফি শপে গিয়ে কফি অর্ডার করতে যেন ভুলে না যান!

বিষয়:

রাশিফললাইফস্টাইল
রেসিপি

শিম দিয়ে ইলিশের ঝাল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
শিম দিয়ে ইলিশের ঝাল। ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
শিম দিয়ে ইলিশের ঝাল। ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

আলুর ও কপির সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে সবজির ঘণ্ট রান্না করতে মৌসুমি শিম ব্যবহার করা হয়। সবই ঠিক আছে। অন্যান্য সবজির মতো ইলিশ মাছও রান্না করুন শিম দিয়ে। স্বাদে নতুনত্ব আসবে। নতুন একটি তরকারিও খাওয়া হবে। হালকা তেল-মসলা দিয়ে ইলিশ মাছ ও শিম রান্নার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

ছোট ইলিশ একটি, শিম ৫০০ গ্রাম, আলু ১০০ গ্রাম, টমেটো দুটি, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেপাতা গুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, পাঁচ থেকে ছয়টি কাঁচা মরিচের ফালি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ।

প্রণালি

ইলিশ মাছ রিং পিস করে কেটে ধুয়ে নিন। শিম ও আলু কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এবার কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে অল্প পানি দিন। তারপর আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেপাতা গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। পরে ঝোলের জন্য পরিমাণমতো পানি দিন। সেদ্ধ হলে তাতে কাঁচা ইলিশ মাছ ও কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে ঢেকে দিন। এভাবে রান্না করুন ৫ মিনিট। পরে লবণ দেখে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল শিম দিয়ে ইলিশের ঝাল।

বিষয়:

রান্নাজীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
