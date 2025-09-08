Ajker Patrika
> জীবনধারা
> যত্নআত্তি

যত্নআত্তি

কিচেন যত্নআত্তি

ফিচার ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

বাড়িভাড়া নেওয়ার সময় বসা এবং শোয়ার ঘর যাচাই করার মতো রান্নাঘরটাও বেশির ভাগ মানুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। একটু বড় রান্নাঘর হলে সেটা খুশির বিষয়। আবার তাতে যদি মডিউলার কিচেন ক্যাবিনেট থাকে, তাহলে তো আনন্দের শেষ নেই। এতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহজে সাজিয়ে রাখা যায়। পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চোখের আড়ালে রাখতে এসব ক্যাবিনেট খুব উপযোগী।

এই মডিউলার কিচেনের ক্ষেত্রে কাঠ, প্লাইউড, ফাইবার বোর্ড বা অ্যাক্রিলিক কিচেন ক্যাবিনেট সচরাচর দেখে থাকি। এ ধরনের ক্যাবিনেটের উপকরণভেদে যত্ন নিতে হয়, যা আমরা অনেকে হয়তো জানি না।

তৈরির উপকরণভেদে রান্নাঘরের ক্যাবিনেট ঝকঝকে ও জীবাণুমুক্ত রাখতে যা করবেন,

অ্যাক্রিলিক কিচেন ক্যাবিনেট

প্রতিদিন রান্নার কাজ শেষে যতটা সম্ভব ক্যাবিনেট পরিষ্কার করে ফেলুন। রান্না করার পর কুসুম গরম পানিতে ডিশওয়াশ মিশিয়ে তাতে তোয়ালে ভিজিয়ে সেগুলো মুছে নিন। মাসে অন্তত একবার সাবান-পানি দিয়ে ঘষে ঘষে ক্যাবিনেট পরিষ্কার করা উচিত।

কাঠের ক্যাবিনেট

কাঠের ক্যাবিনেটে খুব সহজে তেল, মসলা বা হাতের ছাপ পড়ে দাগ লেগে যায়। এতে ক্যাবিনেটের রং খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাই বছরে অন্তত দুবার কাঠের ক্যাবিনেট ডিপ ক্লিন করা দরকার। ক্যাবিনেটে মসলার দাগ লেগে গেলে পানিতে বেকিং সোডা মিশিয়ে তাতে একটা স্পঞ্জ ভিজিয়ে ভালো করে মুছে নিন। এরপর নরম ও শুকনো কাপড় দিয়ে আরেকবার মুছে নিন। কাঠের কিচেন ক্যাবিনেটের বাইরের এবং ভেতরের অংশ মোছার জন্য ভিনেগার ও বেকিং সোডার মিশ্রণ সব সময় ব্যবহার করতে পারেন।

প্লাইউড ও ফাইবার বোর্ডের ক্যাবিনেট

প্লাইউড ও ফাইবার বোর্ডের ক্যাবিনেট পরিষ্কার করতে একটি কাপড় ভিজিয়ে ভালোভাবে নিংড়ে নিন; যাতে কাপড় ভেজা থাকলেও পানিপূর্ণ না থাকে। এই কাপড় দিয়ে ক্যাবিনেট মুছে আবারও শুকনো কাপড় দিয়ে সেটি মুছে নিতে হবে। এতে ক্যাবিনেট নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।

মনে রাখা জরুরি

  • কিচেন ক্যাবিনেট পরিষ্কারের জন্য ব্লিচ বা অ্যামোনিয়া ব্যবহার করবেন না। এতে ক্যাবিনেট দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।
  • এটি পরিষ্কার করার সময় এর হাতলও নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। কারণ, হাতল থেকে জীবাণু ছড়াতে পারে।
  • বাসনকোসন ধুয়ে ক্যাবিনেটে রাখার আগে অবশ্যই তোয়ালে দিয়ে মুছে রাখবেন। নয়তো সেগুলো থেকে পানি পড়ে ক্যাবিনেট নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সূত্র: দ্য কিচেন ও অন্যান্য

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাযত্নআত্তিলাইফস্টাইল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

কিচেন যত্নআত্তি

কিচেন যত্নআত্তি

শরৎকালে অ্যালোভেরা ব্যবহারের উপায়

শরৎকালে অ্যালোভেরা ব্যবহারের উপায়

ভালো লাগছে না? এই ৫টি কাজ করুন, জীবনের অর্থ বদলে যাবে

ভালো লাগছে না? এই ৫টি কাজ করুন, জীবনের অর্থ বদলে যাবে

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ