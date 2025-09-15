ত্বক ও চুলের যত্নে কার্যকরী তিন পাতা

ফিচার ডেস্ক
ঋতুর হিসাবে এটি মূলত শরৎকাল। এ সময়ের বৃষ্টির চরিত্র খানিক তরল। অর্থাৎ হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি তো আবার খাঁ খাঁ রোদ। এই যেমন কয়েক দিন ধরে প্রায় সারা দেশে চলছে গুঁড়ি গুঁড়ি কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি। খুব সহজে আবহাওয়ার এই খেয়ালি আচরণের ছাপ পড়ে মানুষের শরীরে, বিশেষ করে ত্বক ও চুলে। এ সময়ে তাই ত্বক ও চুলের যত্নে দরকার বাড়তি সতর্কতা। তবে একটি বিষয় মনে রাখা যেতে পারে, প্রকৃতিতে রয়েছে এর সমাধান।
ত্বকের যত্নে নিম আর তুলসীর জাদু
এমন আবহাওয়ায় ঘাম শুকাতে চায় না; বরং ত্বকে জমে থাকে। তাই এ সময়টায় ত্বকে দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত তৈলাক্ততার সমস্যা, র্যাশ, ঘামের গন্ধ, চুলকানি, খোসপাঁচড়া ইত্যাদি। উচ্চ আর্দ্রতার কারণে ঘামে কিংবা বৃষ্টিতে ভেজা কাপড় কিংবা অস্বস্তিকর আবহাওয়া ত্বকের জন্য অনুকূল নয়। একটু আঁটসাঁট কাপড় পরলে এ সমস্যা আরও বাড়ে। তখন ত্বক হয়ে ওঠে জীবাণু ও ছত্রাকের আবাসস্থল। একে অবহেলা করলে আন্ডার আর্ম, পায়ের আঙুল এবং ঊরুর ভেতরের দিকের ত্বকে র্যাশ, চুলকানি অথবা সংক্রমণ হতে পারে। এসব সমস্যার সমাধানে বহুদিন ধরে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে নিম বা তুলসী মেশানো পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তুলসী কিংবা নিম মেশানো পানিতে গোসল ক্ষতিকর ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কমায়। এগুলো কম থাকলে শরীর থাকে সতেজ। রাসায়নিকযুক্ত অ্যান্টিসেপটিকের চেয়ে নিম কিংবা তুলসী বেশি নিরাপদ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী।
নিম কিংবা তুলসীপাতা ব্যবহারের আগে অবশ্যই জানতে হবে, এসব পাতা ব্যবহারে অ্যালার্জি হয় কি না। অ্যালার্জি পরীক্ষার জন্য প্রথমে হাতের ত্বকের অল্প জায়গায় এটি ব্যবহার করে দেখুন। কোনো ধরনের সমস্যা না হলে নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন।
