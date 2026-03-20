মেকআপ গলে যাওয়া থেকে রেহাই পেতে যা করবেন

ধারণা করা হচ্ছে, এবার ঈদে রোদের তাপ যেমন থাকবে, তেমনি সময়ে-অসময়ে বৃষ্টিও নামতে পারে। ফলে ঈদে মেকআপ করে বাইরে গেলে কয়েক ঘণ্টা বাদেই তা গলে যেতে পারে। তাই বলে কি মেকআপ করা বারণ? মোটেও নয়। এ সময় ফাউন্ডেশন, মাসকারা ও লিপস্টিক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ঘাম প্রতিরোধক মেকআপ আপনাকে সারা দিন তরতাজা রাখবে। মেকআপের ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি ধাপ মেনে চললে সারা দিন সুন্দর থাকতে পারবেন।
প্রাইমার বেছে নিতে ভুল নয়
মুখ ক্লিনজিংয়ের পর ভালোভাবে ময়শ্চারাইজ করতে হবে। এরপর অবশ্যই ভালো মানের প্রাইমার বুলিয়ে নিতে হবে। এটি মেকআপ দীর্ঘস্থায়ী করে—এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। এ জন্য বেছে নিতে পারেন ম্যাটিফাইয়িং প্রাইমার। তেল ও ঘামমুক্ত মেকআপের জন্য দারুণ সহায়ক এটি। পাশাপাশি এ ধরনের প্রাইমার ব্যবহার করলে ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। তবে এটি কিনতে হবে ত্বকের ধরন বুঝে।
হালকা বেইজ
কথায় বলে, লেস ইজ মোর। ঘাম এড়াতে চাইলে, মানে সোয়েট ফ্রি মেকআপ করতে হলে বেইজ হালকা রাখতে হবে। যদি খুব ঘাম হয়, তাহলে সরাসরি কনসিলার লাগিয়ে নিন। তবে ফাউন্ডেশন ছাড়া মেকআপ করতে না চাইলে সেটি আঙুলে অল্প পরিমাণে নিয়ে ত্বকে বুলিয়ে নিতে পারেন। মেকআপ লক করতে কমপ্যাক্ট পাউডার ব্যবহার করতে ভুলবেন না। কমপ্যাক্ট পাউডার ত্বকের তৈলাক্ত ভাব কমায়।
পাউডার ব্লাশ একেবারেই নয়
পাউডার ব্লাশ এড়িয়ে চলুন। যদিও ব্লাশ মেকআপে পূর্ণতা আনে। কিন্তু পাউডার ব্রাশ ব্যবহারের পর যদি ঘেমে যান, তাহলে মেকআপ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। একান্তই যদি ব্লাশ ব্যবহার করতে হলে সোয়েট ফ্রি ব্লাশ লাগান। অথবা ক্রিম বেজড লিপস্টিক অল্প পরিমাণে দিয়ে গালে ব্লাশ করে নিন।
হাইলাইটার ব্যবহারে ভুল নয়
সোয়েটপ্রুফ মেকআপের ক্ষেত্রে ম্যাট প্রসাধনী ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু মেকআপ করার পর ত্বক যদি একটু উজ্জ্বলই না দেখায়, তবে কি চলে? আর উজ্জ্বলতার এ কাজটাই করবে হাইলাইটার। নাক, চিবুক, ব্রো বোন ও চিকবোনে হালকা করে হাইলাইটার বুলিয়ে নিতে পারেন।
ওয়াটারপ্রুফ মাসকারা
সোয়েটপ্রুফ মেকআপ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে যদি ওয়াটারপ্রুফ মাসকারা ব্যবহার করা না হয়। চোখের পাপড়িতে তিন কোট ওয়াটারপ্রুফ মাসকারা লাগিয়ে নিন একেবারে পাপড়ির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।
ম্যাট লিপস্টিক
গরম ও বৃষ্টির দিনের মেকআপে ম্যাট লিপস্টিকের জুড়ি মেলা ভার। এ ধরনের লিপস্টিক দীর্ঘ সময় ঠোঁটে থাকে। যাঁরা অতিরিক্ত ঘামেন, তাঁরা এই সময়ে ব্যাগে ম্যাট লিপস্টিক রাখুন।
সূত্র: হারপার’স বাজার, টিনভোগ ও অন্যান্য
মডেল: রিতু, মেকআপ: শোভন মেকওভার, ছবি: হাসান রাজা
