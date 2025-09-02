Ajker Patrika
কেমন হবে ঘুরতে যাওয়ার শাড়ি

ফারিয়া রহমান খান 
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫৯
ছবি: আর্টেমিসের সৌজন্যে
কোথাও বেড়াতে গেলে কী পরলে ভালো হয়—বেশির ভাগ সময় এটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। শাড়িপ্রেমী নারীদের বড় প্রশ্ন, শাড়ি পরে কি ঘোরা যায় না? উত্তর হচ্ছে, অবশ্যই যায়, যদি আপনি বেছে নেন হালকা ও নরম ধাঁচের শাড়ি।

ভ্রমণে কেমন শাড়ি

হাফসিল্কের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এগুলোর মধ্য়ে হালকা ও মিহি বুননের শাড়ির বড় গুণ হলো আরাম। গরমকালে ঘাম, ধুলো আর রোদে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এ ধরনের কাপড় শরীরে আরাম দেয়। সেই সঙ্গে দেয় একটা স্নিগ্ধ অনুভূতি, যা অন্য কোনো শাড়িতে আসে না।

হালকা ও সহজে বহনযোগ্য

হাফসিল্ক শাড়ি হালকা, সহজে ব্যাগে ভাঁজ করে নেওয়া যায়। এগুলো ব্যাগে নেওয়ার সময় সিল্ক বা অন্য ভারী শাড়ির মতো অনেক জায়গা লাগে না। এমনকি ব্যাগ না বাড়িয়েই একসঙ্গে কয়েকটি শাড়ি নেওয়া যায়। প্যাকিংয়ের সময় শাড়ি রোল করে রাখলে কুঁচকে যায় না।

ছবি: আর্টেমিসের সৌজন্যে
এক শাড়িতে অনেক লুক

স্ক্রিনপ্রিন্টের হাফসিল্ক বা সিনথেটিক মসলিন ধরনের শাড়ির সঙ্গে যদি একটুখানি স্টাইল যোগ করা যায়, তবে একটি শাড়িই নানাভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে দিনের বেলায় হালকা রঙের শাড়ি, সাদা বা প্যাস্টেল ব্লাউজ, ছোট কানের দুল সঙ্গে ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরুন। আর সন্ধ্যায় একই শাড়ির সঙ্গে পরতে পারেন গাঢ় রঙের ব্লাউজ, একটু বড় দুল বা নেকলেস, সঙ্গে হালকা হিল—ব্যস, লুকে বদল চলে আসবে।

ভ্রমণের জন্য স্ক্রিনপ্রিন্টের সিনথেটিক মসলিন, হাফসিল্ক ধরনের শাড়ি খুব ভালো। এগুলো পরলে চলাচল করা সহজ হয়। হালকা বলে ক্যারি করাও সহজ। অন্যদিকে ঘেমে যাওয়ার প্রবণতাও থাকে না। বাড়ি ফিরে কোমল শ্যাম্পু দিয়ে সহজে পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। তবে প্রায়ই ওয়াশ করে শাড়ি ব্যবহার করলে অনেক দিন শাড়ির বুনন ঠিক থাকে।

চাইলে কোমরে বেল্ট ব্যবহার করে দিতে পারেন আধুনিক ছোঁয়া। সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগ আর হালকা ওড়না বা শাল থাকলে স্টাইলেও আসবে বৈচিত্র্য।

যত্ন করা খুব সহজ

কোথাও বেড়াতে গেলে জামাকাপড় ধোয়া একটা বড় ঝামেলা। এ ক্ষেত্রে হাফসিল্ক বা সিনথেটিক মসলিন শাড়ির যত্ন নেওয়া সহজ। হালকা করে শ্যাম্পু দিয়ে হাতে ধুয়ে নিলেই হয়। আর শুকাতেও কম সময় লাগে। তাই এক শাড়ি বারবার পরা সম্ভব।

ছবি: আর্টেমিসের সৌজন্যে
রং, ডিজাইন ও দাম

আজকাল বাজারে নানা ধরনের হাফসিল্ক বা সিনথেটিক মসলিন শাড়ি পাওয়া যায়—এসব শাড়ি দেখতে সুন্দর, পরতে আরামদায়ক আর দামও সাধ্যের মধ্যে। আপনি চাইলে সহজে ট্রাভেল কালেকশনে নানা রং ও ডিজাইনের কয়েকটি শাড়ি কিনে রাখতে পারেন।

ভ্রমণ উপযোগী শাড়ি বাছাই: চেকলিস্ট

⦁ ওজনে হালকা ও সহজে ভাঁজ হয় কি না দেখে নিন।

⦁ খুব বেশি কুঁচকে যাবে, এমন শাড়ি না নেওয়াই ভালো।

⦁ বিভিন্ন রং আর প্যাটার্নের শাড়ি হলে ভালো হয়।

⦁ সহজে ধোয়া যাবে কি না দেখে নিন।

⦁ আপনার গন্তব্যের আবহাওয়া বিবেচনায় রেখে শাড়ি কিনুন।

⦁ আপনার স্টাইল অনুসারে শাড়ি বাছাই করুন।

ছবি: আর্টেমিসের সৌজন্যে
ভ্রমণে শাড়ির স্টাইল করবেন যেভাবে

⦁ ক্ল্যাসিক ড্রেপিংয়ে নতুনত্ব যোগ করুন। সঙ্গে ব্লাউজের স্টাইলেও নতুনত্ব রাখলে মন্দ হয় না।

⦁ বিভিন্ন রকম গয়না দিয়ে সাজুন। অক্সিডাইজ বা সিলভারের গয়না সব সময় দেখতে আকর্ষণীয় লাগে এবং যেকোনো রঙের শাড়ির সঙ্গে সহজে মানিয়ে যায়।

⦁ শাড়ি ও ব্লাউজের ডিজাইন বিবেচনায় রেখে আরামদায়ক ও মানানসই জুতা বা স্যান্ডেল পরুন।

⦁ লেদার বা কাপড়ের বেল্ট পরে আধুনিকতার ছোঁয়া যোগ করুন। সঙ্গে হালকা সুতির জ্যাকেটও যোগ করতে পারেন।

⦁ ক্রস বডি ব্যাগ বা সাইড ব্যাগ ব্যবহার করুন।

শাড়ি প্যাকিং করবেন যেভাবে

⦁ রোল করে প্যাক করুন।

⦁ প্যাকিং জিপলক ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন।

⦁ ব্লাউজ ও পেটিকোট শাড়ির সঙ্গেই ভাঁজ করে রাখুন। এতে খুঁজে পেতে সুবিধা হবে।

ফায়জা আহমেদ রাফা, ডিজাইনার এবং স্বত্বাধিকারী, আর্টেমিস

