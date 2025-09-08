পূজার সাজপোশাক

ফারিয়া রহমান খান
কাশফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে পূজার আয়োজন। পূজা মানে উৎসব। আর আমাদের যেকোনো উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ রঙিন পোশাক। বাজারে আসতে শুরু করেছে সেসব। আর চলছে জোর বিজ্ঞাপন।
প্রশ্ন হলো, শরতের এই গরমে উৎসবের পোশাক কেমন হবে? আমাদের এই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় পোশাক মানেই আরামের খোঁজ করা। অর্থাৎ, পোশাকে একদিকে থাকতে হবে আরাম, অন্যদিকে উৎসবের আমেজ।
দিনের গরমে স্নিগ্ধ থাকুন
উৎসবের সকালটা শুরু হয় রান্না ও খাওয়ার ঘরের কাজ দিয়ে। এরপর সারা দিন ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা থাকলে সাজপোশাকটা হতে হয় আরামদায়ক। যেহেতু এখনই বেশ গরম পড়েছে,
কম-বেশি সবারই ঘাম হচ্ছে বেশ, তাই সকালে গোসল সেরে পরে নিতে পারেন চোখের জন্য আরামদায়ক কোনো রঙের পোশাক। তা হতে পারে সুতি বা লিনেনের সাদা, অলিভ, আকাশি কিংবা সমুদ্র-নীল রঙের কোনো শাড়ি।
সকালে শাড়ির সঙ্গে পরতে পারেন হালকা গয়না। এমন গয়না হিসেবে মুক্তার জুড়ি নেই।
কানে মুক্তা বসানো টপ বা দুল, গলায় ছোট্ট লকেট আর হাতে মুক্তার ব্রেসলেট। আর কী চাই!
পূজায় সারা দিন ঘুরে বেড়াতে কিংবা নিমন্ত্রণে যেতে শাড়ির জুড়ি নেই। তবে যেহেতু গরম, তাই একটু বুঝেশুনে শাড়ি নির্বাচন করতে হবে। সুতি শাড়ি সব সময় পরা যায়। শাড়ি বাছাইয়ের পাশাপাশি জুতসই অনুষঙ্গ বেছে নিতে পারলে সুতি শাড়িও অতুলনীয় হয়ে উঠতে পারে। সৌমিক দাস, প্রধান নির্বাহী, রঙ বাংলাদেশ
সকালে বাড়িতে থাকলে খুব একটা মেকআপ করার প্রয়োজন নেই। মুখে ময়শ্চারাইজার মেখে হালকা করে ফেস পাউডার বুলিয়ে নিন। ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিক লাগাতে পারেন। তবে বাইরে বের হলে মেকআপে প্রাধান্য দিন লিপস্টিক; আইশ্যাডো, চোখে টানা কাজল আর ছোট্ট টিপও হতে পারে সাজসঙ্গী। যেহেতু খুব গরম, তাই যাঁদের চুল লম্বা, তাঁরা চুলটা খোঁপা, পনিটেইল কিংবা বেণি করে রাখতে পারেন। দিনের বেলা বাইরে কাটালে হিল জুতায় পা না গলানোই ভালো। পরার জন্য ফ্ল্যাট জুতা বা স্যান্ডেল বেছে নিন। তাতে আরাম আর স্টাইল—দু-ই মিলবে ষোলো আনা।
দুপুরে সুতিই সেরা
দুপুরে নিমন্ত্রণ থাকলে বা বিকেলে মণ্ডপে যেতে হলেও সুতির শাড়ির বিকল্প নেই। সুতির শাড়ির সঙ্গে মানানসই গয়না আর হেয়ারস্টাইল করে নিলেই বাজিমাত! এই হালকা সাজের জন্য মুক্তা, ছোট পাথরে তৈরি বা সোনার চিকন চেইস এবং কানে ছোট টপ পরা যেতে পারে।
যাঁদের চুল বড়, তাঁরা মাঝখানে সিঁথি করে চুল দুই ভাগ করে দুই পাশে দুটি বেণি করুন। এরপর রোল করে দুটি খোঁপা বেঁধে ক্লিপ আটকে নিন। এতে ঘাড়ের ওপর চুল পড়বে না, ঘামও কম হবে।
রোদের তাপ বেশি বলে গ্লসি মেকআপ এড়িয়ে চলা ভালো। ম্যাট ফিনিশিং নিজেকে এবং অন্যের চোখকে আরাম দেবে। চোখে কাজল ও মাসকারা আর ঠোঁটে বুলিয়ে নিতে পারেন ম্যাট ন্যুড লিপস্টিক।
রাতে উজ্জ্বল থাকুন
রাতেও শাড়ি পরতে চাইলে একটু উজ্জ্বল ও কিছুটা কারুকাজ করা শাড়ি পরতে পারেন। জর্জেট, সিল্ক, জয়শ্রী সিল্ক, অরগাঞ্জা কাপড়ের ব্লাউজের গলা, হাতা ও নিচে এবং শাড়ির পাড়ের অংশে মেশিন এমব্রয়ডারির বা কারজুবির কাজ থাকতে পারে। রাতের সাজ যেহেতু, তাই ন্যুড মেকআপ না করে সাজ খানিকটা গাঢ় করা যেতে পারে। তবে মেকআপের বেজ হালকা রাখুন। তাতে ঘামলেও মেকআপ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকবে। আইশ্যাডো ও কাজল দেওয়া স্মোকি আই লুকের সঙ্গে ঠোঁটের জন্য মানানসই লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন। চুল হালকা কার্ল করে রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া ঘাম ও চুলকানির হাত থেকে রক্ষা পেতে গলায় কিছু না পরলেও কানে পরতে পারেন বড় কোনো ঝোলানো দুল। রাতের বেলা দাওয়াতে গেলে এবং হাঁটাহাঁটির বিষয় না থাকলে হাই হিল পরতে কোনো বাধা নেই।
কাশফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে পূজার আয়োজন। পূজা মানে উৎসব। আর আমাদের যেকোনো উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ রঙিন পোশাক। বাজারে আসতে শুরু করেছে সেসব। আর চলছে জোর বিজ্ঞাপন।
প্রশ্ন হলো, শরতের এই গরমে উৎসবের পোশাক কেমন হবে? আমাদের এই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় পোশাক মানেই আরামের খোঁজ করা। অর্থাৎ, পোশাকে একদিকে থাকতে হবে আরাম, অন্যদিকে উৎসবের আমেজ।
দিনের গরমে স্নিগ্ধ থাকুন
উৎসবের সকালটা শুরু হয় রান্না ও খাওয়ার ঘরের কাজ দিয়ে। এরপর সারা দিন ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা থাকলে সাজপোশাকটা হতে হয় আরামদায়ক। যেহেতু এখনই বেশ গরম পড়েছে,
কম-বেশি সবারই ঘাম হচ্ছে বেশ, তাই সকালে গোসল সেরে পরে নিতে পারেন চোখের জন্য আরামদায়ক কোনো রঙের পোশাক। তা হতে পারে সুতি বা লিনেনের সাদা, অলিভ, আকাশি কিংবা সমুদ্র-নীল রঙের কোনো শাড়ি।
সকালে শাড়ির সঙ্গে পরতে পারেন হালকা গয়না। এমন গয়না হিসেবে মুক্তার জুড়ি নেই।
কানে মুক্তা বসানো টপ বা দুল, গলায় ছোট্ট লকেট আর হাতে মুক্তার ব্রেসলেট। আর কী চাই!
পূজায় সারা দিন ঘুরে বেড়াতে কিংবা নিমন্ত্রণে যেতে শাড়ির জুড়ি নেই। তবে যেহেতু গরম, তাই একটু বুঝেশুনে শাড়ি নির্বাচন করতে হবে। সুতি শাড়ি সব সময় পরা যায়। শাড়ি বাছাইয়ের পাশাপাশি জুতসই অনুষঙ্গ বেছে নিতে পারলে সুতি শাড়িও অতুলনীয় হয়ে উঠতে পারে। সৌমিক দাস, প্রধান নির্বাহী, রঙ বাংলাদেশ
সকালে বাড়িতে থাকলে খুব একটা মেকআপ করার প্রয়োজন নেই। মুখে ময়শ্চারাইজার মেখে হালকা করে ফেস পাউডার বুলিয়ে নিন। ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিক লাগাতে পারেন। তবে বাইরে বের হলে মেকআপে প্রাধান্য দিন লিপস্টিক; আইশ্যাডো, চোখে টানা কাজল আর ছোট্ট টিপও হতে পারে সাজসঙ্গী। যেহেতু খুব গরম, তাই যাঁদের চুল লম্বা, তাঁরা চুলটা খোঁপা, পনিটেইল কিংবা বেণি করে রাখতে পারেন। দিনের বেলা বাইরে কাটালে হিল জুতায় পা না গলানোই ভালো। পরার জন্য ফ্ল্যাট জুতা বা স্যান্ডেল বেছে নিন। তাতে আরাম আর স্টাইল—দু-ই মিলবে ষোলো আনা।
দুপুরে সুতিই সেরা
দুপুরে নিমন্ত্রণ থাকলে বা বিকেলে মণ্ডপে যেতে হলেও সুতির শাড়ির বিকল্প নেই। সুতির শাড়ির সঙ্গে মানানসই গয়না আর হেয়ারস্টাইল করে নিলেই বাজিমাত! এই হালকা সাজের জন্য মুক্তা, ছোট পাথরে তৈরি বা সোনার চিকন চেইস এবং কানে ছোট টপ পরা যেতে পারে।
যাঁদের চুল বড়, তাঁরা মাঝখানে সিঁথি করে চুল দুই ভাগ করে দুই পাশে দুটি বেণি করুন। এরপর রোল করে দুটি খোঁপা বেঁধে ক্লিপ আটকে নিন। এতে ঘাড়ের ওপর চুল পড়বে না, ঘামও কম হবে।
রোদের তাপ বেশি বলে গ্লসি মেকআপ এড়িয়ে চলা ভালো। ম্যাট ফিনিশিং নিজেকে এবং অন্যের চোখকে আরাম দেবে। চোখে কাজল ও মাসকারা আর ঠোঁটে বুলিয়ে নিতে পারেন ম্যাট ন্যুড লিপস্টিক।
রাতে উজ্জ্বল থাকুন
রাতেও শাড়ি পরতে চাইলে একটু উজ্জ্বল ও কিছুটা কারুকাজ করা শাড়ি পরতে পারেন। জর্জেট, সিল্ক, জয়শ্রী সিল্ক, অরগাঞ্জা কাপড়ের ব্লাউজের গলা, হাতা ও নিচে এবং শাড়ির পাড়ের অংশে মেশিন এমব্রয়ডারির বা কারজুবির কাজ থাকতে পারে। রাতের সাজ যেহেতু, তাই ন্যুড মেকআপ না করে সাজ খানিকটা গাঢ় করা যেতে পারে। তবে মেকআপের বেজ হালকা রাখুন। তাতে ঘামলেও মেকআপ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকবে। আইশ্যাডো ও কাজল দেওয়া স্মোকি আই লুকের সঙ্গে ঠোঁটের জন্য মানানসই লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন। চুল হালকা কার্ল করে রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া ঘাম ও চুলকানির হাত থেকে রক্ষা পেতে গলায় কিছু না পরলেও কানে পরতে পারেন বড় কোনো ঝোলানো দুল। রাতের বেলা দাওয়াতে গেলে এবং হাঁটাহাঁটির বিষয় না থাকলে হাই হিল পরতে কোনো বাধা নেই।
এখন তালের মৌসুম। বছরের এই একটি সময় রসিয়ে রসিয়ে তাল খাওয়ার সময়। মৌসুম বলে বাজারে প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে এই ফল। কিনে এনে তৈরি করে ফেলতে পারেন মনের মতো কোনো খাবার।২ ঘণ্টা আগে
বাড়িভাড়া নেওয়ার সময় বসা এবং শোয়ার ঘর যাচাই করার মতো রান্নাঘরটাও বেশির ভাগ মানুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। একটু বড় রান্নাঘর হলে সেটা খুশির বিষয়। আবার তাতে যদি মডিউলার কিচেন ক্যাবিনেট থাকে, তাহলে তো আনন্দের শেষ নেই। এতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহজে সাজিয়ে রাখা যায়। পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস৪ ঘণ্টা আগে
শরৎকালে অ্যালোভেরা দিয়ে রূপচর্চা অত্যন্ত উপকারী। এ সময় আবহাওয়ার বদল ঘটে। দীর্ঘ বর্ষা ও গরমের পর ধীরে ধীরে আমরা শীত ঋতুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। ফলে ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ ও সংবেদনশীল হয়ে উঠতে শুরু করে। এ সময় ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা একটি আদর্শ প্রাকৃতিক সমাধান হিসেবে কাজ করে।৫ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস প্রকাশিত ‘ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস জার্নাল’ বা ‘হেলথ সার্ভিস জার্নালে’ (এইচএসজে) বিশেষজ্ঞরা মানসিক সুস্থতার ৫টি কার্যকর ধাপের কথা বলেছেন। এসব ধাপ মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে সহায়তা করে।১৭ ঘণ্টা আগে