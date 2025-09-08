Ajker Patrika
> জীবনধারা
> সাজসজ্জা

পূজার সাজপোশাক

ফারিয়া রহমান খান 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

কাশফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে পূজার আয়োজন। পূজা মানে উৎসব। আর আমাদের যেকোনো উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ রঙিন পোশাক। বাজারে আসতে শুরু করেছে সেসব। আর চলছে জোর বিজ্ঞাপন।

প্রশ্ন হলো, শরতের এই গরমে উৎসবের পোশাক কেমন হবে? আমাদের এই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় পোশাক মানেই আরামের খোঁজ করা। অর্থাৎ, পোশাকে একদিকে থাকতে হবে আরাম, অন্যদিকে উৎসবের আমেজ।

দিনের গরমে স্নিগ্ধ থাকুন

উৎসবের সকালটা শুরু হয় রান্না ও খাওয়ার ঘরের কাজ দিয়ে। এরপর সারা দিন ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা থাকলে সাজপোশাকটা হতে হয় আরামদায়ক। যেহেতু এখনই বেশ গরম পড়েছে,

কম-বেশি সবারই ঘাম হচ্ছে বেশ, তাই সকালে গোসল সেরে পরে নিতে পারেন চোখের জন্য আরামদায়ক কোনো রঙের পোশাক। তা হতে পারে সুতি বা লিনেনের সাদা, অলিভ, আকাশি কিংবা সমুদ্র-নীল রঙের কোনো শাড়ি।

সকালে শাড়ির সঙ্গে পরতে পারেন হালকা গয়না। এমন গয়না হিসেবে মুক্তার জুড়ি নেই।

কানে মুক্তা বসানো টপ বা দুল, গলায় ছোট্ট লকেট আর হাতে মুক্তার ব্রেসলেট। আর কী চাই!

পূজায় সারা দিন ঘুরে বেড়াতে কিংবা নিমন্ত্রণে যেতে শাড়ির জুড়ি নেই। তবে যেহেতু গরম, তাই একটু বুঝেশুনে শাড়ি নির্বাচন করতে হবে। সুতি শাড়ি সব সময় পরা যায়। শাড়ি বাছাইয়ের পাশাপাশি জুতসই অনুষঙ্গ বেছে নিতে পারলে সুতি শাড়িও অতুলনীয় হয়ে উঠতে পারে। সৌমিক দাস, প্রধান নির্বাহী, রঙ বাংলাদেশ

সকালে বাড়িতে থাকলে খুব একটা মেকআপ করার প্রয়োজন নেই। মুখে ময়শ্চারাইজার মেখে হালকা করে ফেস পাউডার বুলিয়ে নিন। ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিক লাগাতে পারেন। তবে বাইরে বের হলে মেকআপে প্রাধান্য দিন লিপস্টিক; আইশ্যাডো, চোখে টানা কাজল আর ছোট্ট টিপও হতে পারে সাজসঙ্গী। যেহেতু খুব গরম, তাই যাঁদের চুল লম্বা, তাঁরা চুলটা খোঁপা, পনিটেইল কিংবা বেণি করে রাখতে পারেন। দিনের বেলা বাইরে কাটালে হিল জুতায় পা না গলানোই ভালো। পরার জন্য ফ্ল্যাট জুতা বা স্যান্ডেল বেছে নিন। তাতে আরাম আর স্টাইল—দু-ই মিলবে ষোলো আনা।

দুপুরে সুতিই সেরা

দুপুরে নিমন্ত্রণ থাকলে বা বিকেলে মণ্ডপে যেতে হলেও সুতির শাড়ির বিকল্প নেই। সুতির শাড়ির সঙ্গে মানানসই গয়না আর হেয়ারস্টাইল করে নিলেই বাজিমাত! এই হালকা সাজের জন্য মুক্তা, ছোট পাথরে তৈরি বা সোনার চিকন চেইস এবং কানে ছোট টপ পরা যেতে পারে।

যাঁদের চুল বড়, তাঁরা মাঝখানে সিঁথি করে চুল দুই ভাগ করে দুই পাশে দুটি বেণি করুন। এরপর রোল করে দুটি খোঁপা বেঁধে ক্লিপ আটকে নিন। এতে ঘাড়ের ওপর চুল পড়বে না, ঘামও কম হবে।

রোদের তাপ বেশি বলে গ্লসি মেকআপ এড়িয়ে চলা ভালো। ম্যাট ফিনিশিং নিজেকে এবং অন্যের চোখকে আরাম দেবে। চোখে কাজল ও মাসকারা আর ঠোঁটে বুলিয়ে নিতে পারেন ম্যাট ন্যুড লিপস্টিক।

রাতে উজ্জ্বল থাকুন

রাতেও শাড়ি পরতে চাইলে একটু উজ্জ্বল ও কিছুটা কারুকাজ করা শাড়ি পরতে পারেন। জর্জেট, সিল্ক, জয়শ্রী সিল্ক, অরগাঞ্জা কাপড়ের ব্লাউজের গলা, হাতা ও নিচে এবং শাড়ির পাড়ের অংশে মেশিন এমব্রয়ডারির বা কারজুবির কাজ থাকতে পারে। রাতের সাজ যেহেতু, তাই ন্যুড মেকআপ না করে সাজ খানিকটা গাঢ় করা যেতে পারে। তবে মেকআপের বেজ হালকা রাখুন। তাতে ঘামলেও মেকআপ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকবে। আইশ্যাডো ও কাজল দেওয়া স্মোকি আই লুকের সঙ্গে ঠোঁটের জন্য মানানসই লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন। চুল হালকা কার্ল করে রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া ঘাম ও চুলকানির হাত থেকে রক্ষা পেতে গলায় কিছু না পরলেও কানে পরতে পারেন বড় কোনো ঝোলানো দুল। রাতের বেলা দাওয়াতে গেলে এবং হাঁটাহাঁটির বিষয় না থাকলে হাই হিল পরতে কোনো বাধা নেই।

বিষয়:

পূজাউৎসবছাপা সংস্করণজীবনধারালাইফস্টাইল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

পূজার সাজপোশাক

পূজার সাজপোশাক

তালের তিন রেসিপি

তালের তিন রেসিপি

কিচেন যত্নআত্তি

কিচেন যত্নআত্তি

শরৎকালে অ্যালোভেরা ব্যবহারের উপায়

শরৎকালে অ্যালোভেরা ব্যবহারের উপায়