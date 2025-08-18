Ajker Patrika
> জীবনধারা
> সাজসজ্জা

শরৎ নামুক সাজপোশাকে

রিদা মুনাম হক
ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ
ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ

বর্ষার কালো মেঘ হটিয়ে শরৎ নীল আকাশে ভাসিয়ে দেয় সাদা মেঘের ভেলা। প্রকৃতির গানে যেন যুক্ত হয় নতুন সুর। কাশবনে দোলা লেগে আপন সুরেই যেন বেজে ওঠে, ‘শরতে আজ কোন্‌ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।/ আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে।...’

উঠোনে ছড়ানো শিউলি ফুল যখন বলে ওঠে, ‘শুভ সকাল’; তখন হৃদয়ে ছলকে ওঠে প্রেমের শান্ত নদী। ভাদ্র আর আশ্বিনের এই শরৎ কিন্তু উৎসবেরও ঋতু। ভরা শ্রাবণের ভেজা স্যাঁতসেঁতে কাপড় তো ভাদ্রের রোদেই শুকানো হয়। তবে বর্ষারানিকে কি এত সহজে গদি ছাড়তে বলা চলে? শরতে প্রকৃতিতেই আসন খানিকটা পেতে বসে সে। তাই আকাশের গায়ে কখনো রোদের খেলা আবার কখনো অভিমানী বৃষ্টির ঝরে পড়ার দৃশ্য দেখা যায়। ফলে এই ভ্যাপসা গরম, তো খানিক পরেই বয়ে যায় শরীর জুড়ানো ঝিরি ঝিরি হাওয়া। তাই তো বর্ষায় পরার কাপড়গুলো আলমারির পেছনের দিকে রাখার সময় এখন। শরতের ওয়ার্ডরোবে তাহলে কী থাকবে, তা নিয়েই যত ভাবনা।

পোশাকে শরৎ আসুক

বর্ষার আছে কদম ফুল আর শরতে শিউলি। এখন মানুষ অনেক বেশি উৎসবপ্রেমী হয়ে উঠেছে। ঘুরে বেড়ানো যেন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই পোশাকের নকশা ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উৎসব কিংবা উপলক্ষের মতো ঋতুও যেন হয়ে উঠেছে মুখ্য। বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস শরতের মোটিফ নিয়ে বিভিন্ন পোশাক তৈরি করছে। সেসব পোশাকের মধ্যে কখনো শরৎ উঠে আসছে শাড়ির আঁচল, পাড় কিংবা জমিনে। পোশাকের রং হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে নীলের বিভিন্ন শেড ও সাদা। মোটিফ হিসেবে শিউলি, পদ্ম, শাপলা-শালুক, কাশফুল, নদী, নৌকা, পাখি ইত্যাদি। শরতের প্রকৃতির নানা রূপ এখন ধরা দিচ্ছে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, কুর্তি, পাঞ্জাবিসহ সব ধরনের পোশাকে। এ ধরনের পোশাকের নকশার বেশির ভাগেই থাকছে সুই-সুতার কাজ, হ্যান্ডপেইন্ট, স্ক্রিনপেইন্ট ও ব্রাশপেইন্ট, কাঠ ব্লক ও বাটিক।

এ ছাড়া মেশিন এমব্রয়ডারি, হাতের কাজ, এমনকি ডিজিটাল প্রিন্টও। বিভিন্ন উৎসব ও আয়োজনে নারীদের পছন্দের পোশাকের মধ্যে শাড়ির আবেদন বেশি। সে ক্ষেত্রে খুব ভারী কাজের চেয়ে হালকা কাজের সুতির শাড়িই বেশি ভালো লাগবে। এ ছাড়া তাঁত, ভয়েল প্রভৃতি কাপড়ও বেশ আরামদায়ক এ সময়।

সাজ ও গয়না

শরতে প্রচুর ঘাম হয়, এটা অস্বীকারের করার উপায় নেই। তাই সারা দিন যেন সতেজ ও ঝরঝরে থাকা যায়, সেদিকে খেয়াল রাখা চাই। রূপবিশেষজ্ঞ শারমিন কচি বলেন, ‘শরতে ক্রিম ব্যবহার না করে জেল-বেজড ময়শ্চারাইজার বা সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ত্বকের জন্য ভালো। এতে চিটচিটে ভাব অনেকটাই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।’

মেকআপ করার আগে মুখ ভালোভাবে ক্লিনজার দিয়ে ধুয়ে এক টুকরা বরফ ঘষে নেওয়া যেতে পারে। এরপর ময়শ্চাইজার ও সানস্ক্রিন লাগিয়ে তারপর মেকআপ করতে হবে।

তবে শরতের মেকআপ হালকা হওয়াই ভালো। এই আবহাওয়ার সঙ্গে গাঢ় রং এবং ভারী মেকআপ বেমানান। সাজের অনুষঙ্গ হিসেবে ম্যাট বা ক্রিমি লিপস্টিক এবং হালকা রঙের শেড ব্যবহার করা যায়। ব্লাসনের ক্ষেত্রেও হালকা শেড; যেমন হালকা গোলাপি রং ভালো লাগবে।

গরমে ঘেমে যাতে কাজল লেপ্টে না যায়, সে জন্য কাজল ও আইলাইনার হওয়া উচিত ওয়াটারপ্রুফ। এতে সতেজ ও ঝরঝরে লাগবে সারা দিন। চোখের পাতায় পাউডার ব্যবহার করলে মেকআপ সেট হয় ভালো। এ সময় ঘাম হয় বলে ভারী গয়না না পরাই ভালো। হালকা ও ছোট গয়নাই আদর্শ। গলায় লম্বা মালা, কানে টপ, হাতে ছোট আংটি, চিকন চুড়িই এখনকার সাজে যথেষ্ট। এককথায় শাড়ি পরুন বা পাশ্চাত্য ধাঁচের পোশাক, গয়না পরতে গেলে খেয়াল রাখতে হবে, সাজপোশাক যেন বেশি চাকচিক্য না হয়।

শরতে এই কথাগুলো মনে রাখুন

  • আলমারিতে তুলে রাখা কাপড়গুলো এই শরতের রোদে উল্টেপাল্টে শুকিয়ে নিন। এতে কাপড় ভালো থাকবে।
  • ব্যাগে টিস্যু পেপার, ফেশিয়াল ওয়াইপ, সানস্ক্রিন পাউডার, ছাতা ও পানির বোতল রাখুন।
  • ক্রিম ব্যবহার না করে জেল-বেজড ময়শ্চারাইজার কিংবা সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।
  • পাউডার অথবা জেল-বেজড মেকআপ ব্যবহার করুন।
  • ভারী নকশার চেয়ে হালকা নকশার সুতির শাড়ি শরতে আরামদায়ক।
  • হালকা রং ও পাতলা কাপড়ের পোশাক ব্যবহার করুন।

বিষয়:

সাজগোজজীবননগরআজকের জীবনছাপা সংস্করণজীবনধারাপোশাকলাইফস্টাইল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

শরৎ নামুক সাজপোশাকে

শরৎ নামুক সাজপোশাকে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

সেরাম নিন ত্বক বুঝে

সেরাম নিন ত্বক বুঝে