স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত জনপ্রিয় শেফ গর্ডন র‍্যামসে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জনপ্রিয় শেফ গর্ডন র‍্যামসে। ছবি: সংগৃহীত
জনপ্রিয় শেফ গর্ডন র‍্যামসে। ছবি: সংগৃহীত

স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন জনপ্রিয় শেফ গর্ডন র‍্যামসে। গতকাল শনিবার, সামাজিক মাধ্যমে ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে র‍্যামসে নিজেই এ তথ্য জানান। এখন তিনি সুস্থ আছেন বলেও ওই পোস্টে জানান বলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্যাসাল সেল কারসিনোমা নামে এক ধরনের নন-মেলানোমা স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন গর্ডন র‍্যামসে। সাধারণত সূর্যের অতিবেগুনি (ইউভি) রশ্মির প্রভাবে এই ক্যানসার হয়। এটি ত্বকের উপরিভাগে দাগ, গুটি বা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মাধ্যমে দেখা দেয়। সময়মতো চিকিৎসা করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি সহজে নিরাময়যোগ্য। সতর্কভাবে সানস্ক্রিন ব্যবহার এবং সূর্যের আলো থেকে সুরক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে এ ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো যায়।

ইনস্টাগ্রামে করা ওই পোস্টে র‍্যামসে তার চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এ সময় তিনি নিজের ভক্ত-অনুসারীদের সানস্ক্রিন ব্যবহারের প্রতি মনোযোগী হতে আহ্বান জানান। পোস্টটিতে তিনি নিজের একটি ছবি জুড়ে দেন যাতে দেখা যাচ্ছে তার কানের নিচে ব্যান্ডেজ করা। এটি নিয়ে আবার কৌতুক করে তিনি তার পোস্টে লিখেছেন, ‘সত্যি বলছি, আমি কোনো ফেস লিফট করাইনি। যদি তাই হতো তাহলে আমি রিফান্ড দাবি করতাম! কারণ আমার ত্বক তো টান টান হয়নি।’

গর্ডন র‍্যামসির ওই পোস্টে শুভ কামনা জানাচ্ছেন তার ভক্ত-অনুরাগীরা। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করায় তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছে ক্যানসার রিসার্চ ইউকে। কমেন্টে তারা লিখেছে, ‘ছায়ায় থাকুন, গা ঢেকে রাখুন আর অবশ্যই নিয়মিত এবং বেশি পরিমাণে সানস্ক্রিন মাখুন।

গর্ডন র‍্যামসে মূলত জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান হেলস কিচেন এবং র‍্যামসেস কিচেন নাইটমেয়ার্স–এর উপস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পেয়েছেন।

ক্যানসারতারকাজীবনধারা
সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত জনপ্রিয় শেফ গর্ডন র‍্যামসে

লাগেজ হারানোর জন্য কুখ্যাত বিমানবন্দরগুলোর নাম জেনে নিন

মাউন্ট মানাসলু অভিযানে যাচ্ছেন বাবর আলী ও তানভীর আহমেদ

বাড়ির যে ৫ স্থানে নিরাপত্তা ক্যামেরা বসাবেন

