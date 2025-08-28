Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

ক্রেডিট রিকভারি বিভাগে কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ক্রেডিট রিকভারি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ সহকারী ম্যানেজার, (ক্রেডিট রিকভারি)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র অবসরপ্রাপ্ত সেনা, পুলিশ এবং বিডিআর প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ৩০–৪৫ বছর।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

সম্পর্কিত

ক্রেডিট রিকভারি বিভাগে কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক

ক্রেডিট রিকভারি বিভাগে কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক

লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরীক্ষার সূচি

লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরীক্ষার সূচি

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, এখনই আবেদন করুন

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, এখনই আবেদন করুন

ইউএস-বাংলা গ্রুপের অধীনে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

ইউএস-বাংলা গ্রুপের অধীনে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ