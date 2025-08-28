ক্রেডিট রিকভারি বিভাগে কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ক্রেডিট রিকভারি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ সহকারী ম্যানেজার, (ক্রেডিট রিকভারি)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র অবসরপ্রাপ্ত সেনা, পুলিশ এবং বিডিআর প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ৩০–৪৫ বছর।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ক্রেডিট রিকভারি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ সহকারী ম্যানেজার, (ক্রেডিট রিকভারি)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র অবসরপ্রাপ্ত সেনা, পুলিশ এবং বিডিআর প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ৩০–৪৫ বছর।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) নবম গ্রেডের তিনটি ক্যাটাগরির চারটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ২২ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।১ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক পরিচালিত বাণিজ্যিক ব্যাংকটির আইসিটি বিভাগ অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ার (এসইও-পিও) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে।২ দিন আগে
ইউএস-বাংলা গ্রুপের অধীন ইউএস-বাংলা অ্যাসেট লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অডিট অ্যান্ড কস্ট কন্ট্রোল বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এ নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকটি চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার (সিএইচআরও) পদে একাধিক জনবল নিয়োগ দেবে। ২১ আগস্ট থেকেই আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন২ দিন আগে