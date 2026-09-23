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সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১: ৪০
সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে
প্রতীকী ছবি

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘হেড অব কার্ড অপারেশনস (এসএভিপি-ভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব ট্রেনিং (এভিপি-ভিপি)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ ইন ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি, ব্যাংকিং।

অভিজ্ঞতা: ১২-১৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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