Ajker Patrika
বেসরকারি

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে চুক্তিভিত্তিক ‘সাইট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সাইট ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইইই)।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: ৩৫,০০০ টাকা। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

সম্পর্কিত

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর

আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

সরকারি

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে চুক্তিভিত্তিক ৭ ক্যাটাগরির পদে মোট ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

পদের নাম ও সংখ্যা: নৌ স্থপতি, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং।

বয়সসীমা: ৩৫ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী (নৌ স্থপতি)/ সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/ সহকারী নৌ স্থপতি, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী নৌ স্থপতি, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন নৌ স্থাপত্য বা সমমানের ডিগ্রি।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বা মেরিন), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল (চার বছরের কোর্স)।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাফটসম্যান, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র ড্রাফটসম্যান, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন শিপবিল্ডিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স।

বয়সসীমা: ৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, খুলনা’ অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা’ বরাবরে পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর

আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

ব্যাংক

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম বেসরকারী শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরচাকরিব্যাংকব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর

আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

বেসরকারি

আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৫০
আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর

আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এরিয়া ইনচার্জ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এরিয়া ইনচার্জ।

পদ সংখ্যা: ১২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিগ্রি/অনার্স/মাস্টার্স।

অন্যান্য যোগ্যতা: এফএমসিজিতে এরিয়া সেলস/ডিস্ট্রিবিউশন সেলসে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য। লাইসেন্সসহ মোটর সাইকেল থাকতে হবে। উচ্চতা ন্যূনতম ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হতে হবে।

বেতন: শিক্ষানবিশকালে বেতন ২৪,০০০ টাকা। শিক্ষানবিশকাল শেষে বেতন ২৬,০০০ টাকা।

প্রয়োজনীয় তথ্য: আগ্রহী প্রার্থীরা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি ও ফোন নম্বরসহ পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতা ও সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপিসহ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় উপস্থিত থাকতে হবে।

সাক্ষাৎকারের ঠিকানা: আদ্-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ (নিচ তলা), ২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়: ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ (সকাল ১০টা)।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

সরকারি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২২ কর্মীর চাকরির সুযোগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৫ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (নাক-কান-গলা ২টি, ব্লাড ব্যাংক ২টি, চক্ষু বিভাগ ২টি, বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ ৬টি, জরুরি বিভাগ ২টি)।

পদসংখ্যা: ১৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (প্যাথলজি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: ডেন্টাল সার্জন।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিডিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রাণিবিদ্যা বা কৃষি অনুষদের যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: ভেটেরিনারি কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

ডিএসসিসিনিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

খুলনা শিপইয়ার্ডে ৮ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৪ ডিসেম্বর

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে শাহজালাল ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর

আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর