মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ৪১
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘ইউনিট হেড’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ২ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ইউনিট হেড

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

চাকরির ধরন: ফুল টাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

অভিজ্ঞতা: ৫ বছর

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: আকর্ষণীয়

কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে প্রবেশ করতে পারেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২ মে ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত।

সূত্র: বিডিজবস

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

আগোরায় চাকরি, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্টের সুযোগ

‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

নমুনা ভাইভা: ট্যাক্স বাড়াতে আপনার করণীয় কী