টিম লিড পদে নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 
টিম লিড পদে নিয়োগ দেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘টিম লিড’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৯ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: টিম লিড।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর পাস।

অভিজ্ঞতা: ২ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়স: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুনএখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৯ মে ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

