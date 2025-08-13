Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

৮ম শ্রেণি থেকে এইচএসসি পাস হলেই আবেদন করুন পদ্মা অয়েলে

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পদ্মা অয়েল পিএলসি। জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) এই অঙ্গপ্রতিষ্ঠানটির অ্যাভিয়েশন বিভাগে জনবল নেবে। ১৭ আগস্ট থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন: ৯,৭০০-২৮,৫৮০ টাকা (ক্লারিক্যাল গ্রেড-সি)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার পাস

পদের নাম: মেকানিক

পদসংখ্যা: ২টি

বেতন: ১১,২০০-২৯,৮৫০ টাকা (নন ক্লারিক্যাল গ্রেড-৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস ও বৈধ লাইসেন্সধারী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা

পদের নাম: অ্যাটেনডেন্ট (ফুয়েলিং)

পদসংখ্যা: ১৫টি

বেতন: ৯,৭০০-২৫,৯১০ টাকা (নন ক্লারিক্যাল গ্রেড-৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস, সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে অ্যাভিয়েশন রিফুয়েলিংয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
