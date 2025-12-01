Ajker Patrika
বেসরকারি

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্কয়ারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের একটি পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/এইচএসসি পাস হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ২৯ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে। এ ছাড়া কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ০৭
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের তৃতীয় বৃহদাকার এয়ারবাস ৩৩০-৩০০ আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ছবি: ইউএস-বাংলার সৌজন্যে
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের তৃতীয় বৃহদাকার এয়ারবাস ৩৩০-৩০০ আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ছবি: ইউএস-বাংলার সৌজন্যে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ট্রেইনি এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (টিএএমই)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রার্থীদের বি১.১ এবং বি২ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এই নিয়োগ সম্পন্ন হবে। ২ বছরের এই প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ।

পদের নাম: ট্রেইনি এয়ারক্রাফট মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার (টিএএমই)।

যে ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে: বি১.১ (উড়োজাহাজের টারবাইন ইঞ্জিন) এবং বি২ (উড়োজাহাজের ইলেকট্রনিকস ব্যবস্থা)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পাস হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫ থাকতে হবে এবং ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও রসায়ন– এই চার বিষয়ে পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৪ থাকতে হবে। অন্যদিকে যারা ‘ও’ লেভেল এবং ‘এ’ লেভেল পাস করেছেন, তাদের ‘ও’ লেভেলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও রসায়নে কমপক্ষে ‘বি’ গ্রেড এবং ‘এ’ লেভেলে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে কমপক্ষে ‘বি’ গ্রেড থাকা বাধ্যতামূলক।

অন্যান্য যোগ্যতা

জিইডি সনদধারীরা এ পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। প্রার্থীর ন্যূনতম উচ্চতা হতে হবে ১৬০ সেন্টিমিটার বা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। ইংরেজি ভাষায় লিখিত ও মৌখিক– উভয় ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। বিএমআই ১৮–২৫ এর মধ্যে হতে হবে। এ ছাড়া প্রার্থীর এমন কোনো শারীরিক অক্ষমতা থাকা যাবে না, যা এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজের সক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রার্থীদের চোখে কোনো ধরনের সমস্যা থাকা যাবে না; দৃষ্টি শক্তি ৬/৬ বা সংশোধিত হতে হবে। রঙ শনাক্ত করার সক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই অধূমপায়ী, মদ্যপানমুক্ত ও যেকোনো নেশা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। পাশাপাশি কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড থাকলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

বাছাই প্রক্রিয়া

শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকার প্রার্থীদের পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের প্রথমে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে, যা দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। পার্ট ‘এ’–তে থাকবে বুদ্ধিমত্তা, অ্যাপটিটিউড, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা, সময় এক ঘণ্টা।

পার্ট ‘বি’–তে একই বিষয়সমূহ নিয়ে ১০০ নম্বরের বর্ণনামূলক পরীক্ষা হবে, সময় এক ঘণ্টা। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরবর্তী ধাপে সাইকোমেট্রিক টেস্ট, মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা) এবং মেডিকেল পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

বেতন ও সুযোগ–সুবিধা

প্রশিক্ষণ শেষে নির্বাচিত প্রার্থীরা এয়ারক্রাফট মেকানিক হিসেবে যোগদান করবেন। যেখানে বেতন নির্ধারিত হবে মডিউল পরীক্ষায় পাসের ওপর ভিত্তি করে। শুরুতে বেতন হবে মাসে ৩৫ হাজার টাকা। ট্রেইনি এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারকে ক্যাটাগরি অনুযায়ী মোট ১২ বা ১৩টি মডিউল পাস করতে হবে। পরবর্তীতে বেসিক লাইসেন্স অর্জন করার পর মাসিক বেতন হবে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। আর টাইপ রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে উন্নীত হলে বেতন হবে ২ লাখ টাকা। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা আরও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ ডিসেম্বর,২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সেভ দ্য চিলড্রেনে অফিসার পদে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্ত প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন। প্রতিষ্ঠানটির অ্যানেস্থেসিয়া বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, (অ্যানেস্থেসিয়া)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: কক্সবাজার (টেকনাফ)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

আবুল খায়ের গ্রুপে ১০০ পদে বড় নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
আবুল খায়ের গ্রুপে ১০০ পদে বড় নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। শনিবার (২৯ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ।

পদ সংখ্যা: ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: ১২,৫০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: কে পি আই এবং সেলস ফোর্স মোটিভেশনাল প্রোগ্রামসহ কোম্পানির পলিসি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯: ৫৯
ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: অ্যাডোবি ক্রিয়েটিভ স্যুট, ইনডিজাইন এবং সম্পর্কিত সফটওয়্যার সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৬ বছ।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

