Ajker Patrika
বেসরকারি

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে আকিজ মোটরস, আবেদন শেষ ২৭ জুন

চাকরি ডেস্ক 
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে আকিজ মোটরস, আবেদন শেষ ২৭ জুন
প্রতীকী ছবি

আকিজ মোটরস লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, লিথিয়াম ব্যাটারি বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৭ জুন পর্যন্ত।

বিভাগের নাম: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, লিথিয়াম ব্যাটারি।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ)। ইলেকট্রনিকস অথবা ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ৩–৫ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবারের সুবিধা, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ জুন ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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