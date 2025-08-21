Ajker Patrika
মার্কেটিং বিভাগে কর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (ডিজিটাল মার্কেটিং, হোলসেলস ক্লাব লিমিটেড)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)।

অভিজ্ঞতা: ৩-৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৪ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

