ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডে স্নাতক পাসে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘জুয়েলারি ফটোগ্রাফার অ্যান্ড ভিডিওগ্রাফার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৩ জুলাই পর্যন্ত।
পদের নাম: জুয়েলারি ফটোগ্রাফার অ্যান্ড ভিডিওগ্রাফার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফিতে পেশাদারি সনদপত্র।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৮ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেডিকেল অ্যালাউন্স, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, জীবন ও স্বাস্থ্যবিমা, দুটি উৎসব বোনাস, অর্জিত ছুটি এবং স্ন্যাকস বিল দেওয়া হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ জুলাই ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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