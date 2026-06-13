আকিজ ভেঞ্চারে চাকরি, বয়স ২৫ হলেই আবেদনের সুযোগ

আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অপারেশন বিভাগে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: অপারেশন।
পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসা প্রশাসনের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: ২৫-৩২ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ২৫,০০০–৩৫,০০০ টাকা (মাসিক)।
অন্যান্য সুবিধা: প্রফিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা, মোবাইল বিল, দুপুরে খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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