Ajker Patrika
বেসরকারি

বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 
বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকায়

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক কোম্পানি বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২১ জুন পর্যন্ত।

বিভাগ: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি) ডিগ্রি থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ। কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাও থাকবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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