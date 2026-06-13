Ajker Patrika
বেসরকারি

ব্রাদার্স ফার্নিচারে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ব্রাদার্স ফার্নিচারে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

ফার্নিচার কোম্পানি ব্রাদার্স ফার্নিচার লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে প্রার্থীরা অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: বছরে দুটি উৎসব বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ছুটি নগদায়ন, বিমা সুবিধা ও মোবাইল বিল দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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