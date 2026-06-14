Ajker Patrika
চাকরি

রিমার্ক এইচবি লিমিটেডে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 
রিমার্ক এইচবি লিমিটেডে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকায়
প্রতীকী ছবি

স্কিনকেয়ার, কসমেটিকস ও হোমকেয়ার খাতের একটি স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক ও দেশের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রিমার্ক এইচবি লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ব্র্যান্ড ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৩ জুলাই পর্যন্ত।

পদের নাম: ব্র্যান্ড ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসনের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ৪-৬ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৮-৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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