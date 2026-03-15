রিকভারি বিভাগে কর্মী নেবে আকিজ মটরস, আবেদন শুরু

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ মটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির রিকভারি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (রিকভারি)।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২২-৩২ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ এপ্রিল, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার (এভিপি টু এসভিপি)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩৯ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের মৌখিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১৮১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহত্তম বেসরকারী বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ-সিএএম ও (ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
কয়েক বছর আগেও কোডিং মানে ছিল কি–বোর্ডে বসে লাইন ধরে কোড লেখা। একটি ফাংশন লিখতে গিয়ে ডকুমেন্টেশন দেখা, বাগ খুঁজে বের করা, আবার নতুন করে লেখা। একই সঙ্গে কোডে কোথাও ভুল হলে সেটাকে সংশোধন করার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়ের অপচয় করা।৫ ঘণ্টা আগে