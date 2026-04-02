ভাতাসহ ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে চাকরি দিচ্ছে ভিভো

সম্প্রতি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ভিভো। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এক্সিকিউটিভ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ১ এপ্রিল থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১ মে ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ৫ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে বিবিএ।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
অন্যান্য যোগ্যতা: মোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়।
বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: ২৮,০০০–৩২,০০০ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ-সুবিধা:
প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, জ্যেষ্ঠতা ভাতা, উপস্থিতি বোনাসসহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।
আবেদনের শেষ সময়: ১ মে ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
