স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্কয়ারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সাপ্লাই চেইন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন
পদের নাম: সিনিয়র অফিস সহকারী/ জুনিয়র অফিসার, (সাপ্লাই চেইন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্যাকেজ দেওয়া হবে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে ‘রিস্ক অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিস্ক অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, ইকোনমিকস, অ্যাকাউন্টিং, স্ট্যাটিস্টিকস বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সিএফএ চার্টারধারী (সিএফএ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত) হতে হবে। সিএফএ চার্টার ছাড়া আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এক্সেল (অ্যাডভান্সড), পাওয়ার বিআই, পাইথন বা আর-এ আর্থিক মডেলিং ও ডেটা বিশ্লেষণে দক্ষতা থাকতে হবে। স্বনামধন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, এনবিএফআই বা ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা (হেড অফিস)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে ইনসেনটিভ ও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজার, (প্রোডাকশন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (ইইই/কেমিক্যাল টেকনিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং)।
অভিজ্ঞতা: ৮-১২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ৩০ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়া আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানটির ১৮ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হাইড্রোজিওগ্রাফার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণিত, পদার্থ, ভূগোলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (নৌযান/নৌ-ভান্ডার)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নৌ অথবা নৌ-স্থাপত্য বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক প্রকৌশল ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (নৌ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নৌ/জাহাজ তৈরি বিষয়ে প্রকৌশল ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ১ম শ্রেণির ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১ম শ্রেণির ড্রাইভার হিসেবে সনদপত্রসহ ১ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ওয়ারলেস অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস ও ওয়ারলেস অপারেটর হিসেবে সনদপত্রসহ মোরস্কোড কমপক্ষে প্রতি মিনিটে ১২ শব্দ আদান-প্রদানে সক্ষম হতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: লাইটকিপার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ২য় শ্রেণির ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ২য় শ্রেণির ড্রাইভার হিসেবে উপযুক্ত সনদপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গ্রিজার কাম-পাম্প ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কার্পেন্টার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গ্যাস কাটার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস ও ডিটিসিসি সনদপ্রাপ্ত।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গ্রিজার।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেটসহ জাহাজে কাজ করার ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
পদের নাম: কচ্ছব (ডেক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: লস্কর।
পদসংখ্যা: ৪৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: ভান্ডারী।
পদসংখ্যা: ৩০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: কুক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: টোপাস।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: সেলুন বয়।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: মাঝি।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তরে ৫০ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩০৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: ধর্মীয় শিক্ষক,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল পাস।
বেতন: ১৪,১২০-৩৩, ৯৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: গবেষণাগার সহকারী,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন বা পদার্থবিদ্যাসহ স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নকশাকার,৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার, ১৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইঞ্জিন ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইলেকট্রিক ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (পেইন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরম্যান,৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (আর্মামেন্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (কার্পেন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (ফেবরিক ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (বাইন্ডার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (এয়ারফ্রেম মেকানিক),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (জেনারেল মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইলেকট্রিক মেকানিক),৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক), ১০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ওয়্যারলেস মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (র্যাডার মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (গ্রাউন্ড সিগন্যালার),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেটাল ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (কার্পেন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: দাই,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০, ৫৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর, ২৭ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এয়ারক্রাফট,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট গ্রিজার (এমটিজি),৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর বার্ড শুটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর স্পোর্টস মার্কার,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এন্টি-ম্যালেরিয়া,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ওয়ার্ড বয়,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: বাবুর্চি, ৪৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেসওয়েটার, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াশার আপ, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াটার ক্যারিয়ার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মালি, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী বাবুর্চি,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াচম্যান,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ৫০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: আয়া,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
৮ নভেম্বর, ২০২৫।
