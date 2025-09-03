Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, বয়স ৫৫ হলেও আবেদন করতে পারবে

ক্যারিয়ার ডেস্ক
প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, বয়স ৫৫ হলেও আবেদন করতে পারবে

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি ব্যাংকটি চিফ রিস্ক অফিসার (সিআরও) পদে একাধিক কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ রিস্ক অফিসার (সিআরও)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে ৪ বছরের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: সিআরএমএ/সিআরএমপি/এফআরএম এর মতো পেশাদার সার্টিফিকেশন একটি অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হবে।

অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, বয়স ৫৫ হলেও আবেদন করতে পারবে

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, বয়স ৫৫ হলেও আবেদন করতে পারবে

অপারেশনস ডিভিশনে কর্মী নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

অপারেশনস ডিভিশনে কর্মী নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে ৬ পদে চাকরির সুযোগ

ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডে ৬ পদে চাকরির সুযোগ

ঢাকা মেইলের ডিজিটাল বিভাগে চাকরির সুযোগ

ঢাকা মেইলের ডিজিটাল বিভাগে চাকরির সুযোগ