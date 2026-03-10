Ajker Patrika
সরকারি

মজুরি বোর্ডের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
মজুরি বোর্ডের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১২ মার্চ এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ১৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

৭ মার্চ প্রতিষ্ঠানটির সচিব ও বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সদস্যসচিব রাইসা আফরোজ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে, এদিন প্রতিষ্ঠানটির সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৩ জন প্রার্থী ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই পরীক্ষা ১২ মার্চ সকাল ১০টায় নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। একই তারিখে ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জানানো হবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হরমুজ প্রণালিতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে ফ্রান্স

হরমুজ প্রণালিতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে ফ্রান্স

সিঙ্গাপুর সফরের আগের দিন সাবেক গভর্নরের পিএস কামরুলসহ দুজনের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

সিঙ্গাপুর সফরের আগের দিন সাবেক গভর্নরের পিএস কামরুলসহ দুজনের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

দুদক মহাপরিচালকের আইফোন ছিনতাই: ২ জন কারাগারে

দুদক মহাপরিচালকের আইফোন ছিনতাই: ২ জন কারাগারে

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সব ধ্বংসের পথ বেছে নেবে তেহরান

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সব ধ্বংসের পথ বেছে নেবে তেহরান

ফেসবুক আইডি কেন ডিঅ্যাকটিভ করেছেন—জানালেন ইনকিলাবের জুমা

ফেসবুক আইডি কেন ডিঅ্যাকটিভ করেছেন—জানালেন ইনকিলাবের জুমা

সম্পর্কিত

ব্যাংক এশিয়ার তথ্য সুরক্ষা বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

ব্যাংক এশিয়ার তথ্য সুরক্ষা বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরি, চলছে আবেদন

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরি, চলছে আবেদন

মজুরি বোর্ডের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি

মজুরি বোর্ডের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি

৪ হাজার এসআই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি আসছে, সিদ্ধান্ত কাল

৪ হাজার এসআই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি আসছে, সিদ্ধান্ত কাল