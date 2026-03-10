Ajker Patrika
বেসরকারি

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, আবেদন শেষ ৬ এপ্রিল

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে বিবিএ ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ডিজিটাল মার্কেটিং, ডিজাইন টুলস এবং বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্মে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান–১)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ এপ্রিল, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
