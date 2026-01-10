অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরি দেবে সিঙ্গার

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রেইনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।
পদ সংখ্যা: ৩০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪–৪০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রেইনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।
পদ সংখ্যা: ৩০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪–৪০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) হিসাবরক্ষক পদে অনুষ্ঠিত প্রাক্-যাচাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১ হাজার ৬৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।২৯ মিনিট আগে
অনেকের ধারণা, সারা দিন কাজের চাপে ডুবে থাকা বা অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকাই হলো ‘প্রোডাকটিভিটি’ বা কর্মদক্ষতা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিষয়টি তা নয়। সত্যিকারের প্রোডাকটিভিটি হলো মানসিক প্রশান্তি বজায় রেখে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ সম্পন্ন করা।৩ ঘণ্টা আগে
চোখ বন্ধ করে একবার ভাবুন তো, আগামী এক বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চান? হয়তো সমুদ্রের পারে নিজের একটি ভিলা, কিংবা করপোরেট অফিসের কাঙ্ক্ষিত সেই চেয়ারটিতে। আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি। কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানের বিশাল শূন্যতা পেরোতে গিয়ে অনেকে পথ হারিয়ে ফেলি।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার (সিআইএসও) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে