ডিজিএফআইয়ের এডি পদের লিখিত পরীক্ষা ৫ ডিসেম্বর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সহকারী পরিচালক (এডি) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রায়হানা ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের এডি পদটি সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আওতাধীন।
এটি ৯ম গ্রেডের একটি পদ। এ পদটিতে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত প্রার্থীদের ৫ ডিসেম্বর (শুক্রবার) বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুসলিম মডার্ন একাডেমিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে ২২ নভেম্বর এডি পদের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২৪ নভেম্বর এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এতে ২৫টি পদের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষার জন্য মোট ১ হাজার ৩১৬ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বস্ত্র অধিদপ্তরের দুটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৩৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) আ ন ম তরিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দুটি পদ হলো: ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিস সহায়ক। এর মধ্যে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৬৮ এবং অফিস সহায়ক পদে মোট ২৭০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় সম্পর্কে বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের খুদে বার্তার মাধ্যমে প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে জানিয়ে দেওয়া হবে।
খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের (খুলনা ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৪ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি অথবা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: রেভিনিউ সুপারভাইজার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। অফিস পরিচালনা ও তদারকি কাজে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উচ্চমান সহকারী, ১টি।
যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পাম্প অপারেটর, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাব টেকনিশিয়ান, ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে
ছয় বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে
পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ভান্ডাররক্ষক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৮০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত এক পাতার আবেদন ফরম স্বহস্তে পূরণ ও স্বাক্ষর করে ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা ভবন, ৭ নম্বর রুজভেল্ট জেটি ঘাট রোড (জোড়াগেট নিকটবর্তী), খালিশপুর, খুলনা’ বরাবর ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১২ থেকে ২০তম গ্রেডে ৭ ক্যাটাগরির পদে মোট ৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (১ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সুপারিনটেনডেন্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সরকারি অথবা আধা সরকারি অফিসে ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাফটসম্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ড্রাফটসম্যানশিপে সার্টিফিকেটসহ স্বীকৃত বোর্ড থেকে কমপক্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী।
পদসংখ্যা: ১৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬ষ্ঠ শ্রেণি পাস এবং অবশ্যই সাইকেল চালানো জানতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: মালি।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬ষ্ঠ শ্রেণি পাস এবং বাগান তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬ষ্ঠ শ্রেণি পাস। নিরাপত্তাপ্রহরী হিসেবে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩০ বছর।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা bncc.teletalk.com.bd গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি
টেলিটক প্রি-পেইড নম্বরের মাধ্যমে ১ নম্বর পদের জন্য ৩৩৫ টাকা, ২ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৩-৭ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে চুক্তিভিত্তিক ৭ ক্যাটাগরির পদে মোট ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা: নৌ স্থপতি, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং।
বয়সসীমা: ৩৫ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী (নৌ স্থপতি)/ সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/ সহকারী নৌ স্থপতি, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী নৌ স্থপতি, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন নৌ স্থাপত্য বা সমমানের ডিগ্রি।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক বা মেরিন), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল (চার বছরের কোর্স)।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাফটসম্যান, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র ড্রাফটসম্যান, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন শিপবিল্ডিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, খুলনা’ অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা’ বরাবরে পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
