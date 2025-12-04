Ajker Patrika
ডিজিএফআইয়ের এডি পদের লিখিত পরীক্ষা ৫ ডিসেম্বর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সহকারী পরিচালক (এডি) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রায়হানা ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের এডি পদটি সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আওতাধীন।

এটি ৯ম গ্রেডের একটি পদ। এ পদটিতে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত প্রার্থীদের ৫ ডিসেম্বর (শুক্রবার) বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুসলিম মডার্ন একাডেমিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে ২২ নভেম্বর এডি পদের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২৪ নভেম্বর এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এতে ২৫টি পদের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষার জন্য মোট ১ হাজার ৩১৬ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

