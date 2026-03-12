Ajker Patrika
অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, নিয়োগ ১১ জেলায়

চাকরি ডেস্ক 
অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, নিয়োগ ১১ জেলায়
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ।

পদ সংখ্যা: ৩০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/এসএসসি/ ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ভালো যোগাযোগ এবং ব্যবসায়িক জ্ঞান থাকতে হবে। মোটরসাইকেল চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২০–৩০ বছর।

কর্মস্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, বাইক ভাতা, বিক্রয় প্রণোদনা এবং কমিশন, টি/এ এবং ডি/এর ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ এপ্রিল, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

