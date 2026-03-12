Ajker Patrika
সরকারি

সার্জেন্ট পদে আবেদন শুরু, ফি ৪৮ টাকা

চাকরি ডেস্ক 
সার্জেন্ট পদে আবেদন শুরু, ফি ৪৮ টাকা
ফাইল ছবি

বাংলাদেশ পুলিশের সার্জেন্ট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৪ মার্চ এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৮ মার্চ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা এতে আবেদন করতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রার্থীদের মোটরসাইকেল চালনায় পারদর্শী হতে হবে। কম্পিউটার চালনায় ন্যূনতম ৩ মাসের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে এবং শিক্ষানবিশকাল শেষ না হওয়া পর্ন্তুঁ অবিবাহিত থাকতে হবে (তালাকপ্রাপ্ত বা তালাকপ্রাপ্তা গ্রহণযোগ্য নয়)।

৫ ধাপের বাছাই প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে। প্রথম ধাপে শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে। প্রথম ধাপের আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৮ টাকা।

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আগামী ২ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। প্রাথমিকধাপে নির্বাচিত হওয়ার চূড়ান্তধাপের জন্য আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ২২৩ টাকা।

বাছাইয়ের শেষ ধাপে সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ করা প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য ঘোষণা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন সন্তোষজনক বিবেচনান্তে মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হবে। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ২২৩ টাকা। সার্জেন্ট হিসেবে নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে ১ বছরমেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সম্পর্কিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, নিয়োগ ১১ জেলায়

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, নিয়োগ ১১ জেলায়

সার্জেন্ট পদে আবেদন শুরু, ফি ৪৮ টাকা

সার্জেন্ট পদে আবেদন শুরু, ফি ৪৮ টাকা

সহজ ও তথ্যসমৃদ্ধ কনটেন্ট সরবরাহ করাই লক্ষ্য

সহজ ও তথ্যসমৃদ্ধ কনটেন্ট সরবরাহ করাই লক্ষ্য

৭২ কর্মী নেবে নবজাতক হাসপাতাল

৭২ কর্মী নেবে নবজাতক হাসপাতাল