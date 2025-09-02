Ajker Patrika
ইবনে সিনা ট্রাস্টে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ পটুয়াখালী

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। স্বাস্থ্যসেবামূলক কল্যাণ ট্রাস্টটি মেডিকেল অফিসার পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ৩০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমডিসিতে বৈধ নিবন্ধন থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১–২ বছরের অভিজ্ঞতা।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: পটুয়াখালী (বাউফল)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

সুযোগ–সুবিধা: ট্রাস্টের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

