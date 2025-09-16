৫ কর্মী নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কর্ণফুলী গ্রুপ। শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘মার্কেটিং অফিসার/সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: মার্কেটিং অফিসার/সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার, (মাহিন্দ্রা ট্রাক্টর ডিভিশন)।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএ/বিকম/বিবিএ/ডিপ্লোমা (পাওয়ার/অটোমোবাইল)।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে আগ্রহী প্রার্থীদের ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৩৫ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: ১৬,০০০-২৫,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
