এইচএসসি পাসে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, নেবে ৫০ জন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটির নতুন এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)।

পদসংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা এইচএসসি পাস।

অন্যান্য যোগ্যতা: গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, মোটরসাইকেল চালানোসহ বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২–৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: মাঠ পর্যায়ে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ২০–৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, প্রতি বছর বেতন পর্যালোচনা, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, কমিশন এবং প্রণোদনা, মাসিক মোবাইল বিল, বিক্রয় ভাতা এবং টিএ/ডিএ।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিবেসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
