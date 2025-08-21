এইচএসসি পাসে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, নেবে ৫০ জন

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটির নতুন এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা এইচএসসি পাস।
অন্যান্য যোগ্যতা: গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, মোটরসাইকেল চালানোসহ বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২–৪ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: মাঠ পর্যায়ে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২০–৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, প্রতি বছর বেতন পর্যালোচনা, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, কমিশন এবং প্রণোদনা, মাসিক মোবাইল বিল, বিক্রয় ভাতা এবং টিএ/ডিএ।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটির নতুন এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা এইচএসসি পাস।
অন্যান্য যোগ্যতা: গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, মোটরসাইকেল চালানোসহ বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২–৪ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: মাঠ পর্যায়ে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২০–৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, প্রতি বছর বেতন পর্যালোচনা, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, কমিশন এবং প্রণোদনা, মাসিক মোবাইল বিল, বিক্রয় ভাতা এবং টিএ/ডিএ।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক জনতা ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ফিন্যান্সিয়াল বিভাগের একটি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (২০ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।৮ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৩ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিএসসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মুহাম্মদ ইমাদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে মোট ১৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে