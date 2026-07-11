Ajker Patrika
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ব্যাংক

অফিসার নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
অফিসার নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা
প্রতীকী ছবি

কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ব্রাঞ্চ বিজনেস বিভাগে ‘ক্রেডিট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ব্রাঞ্চ বিজনেস।

পদের নাম: ক্রেডিট অফিসার (এসও/ইও/এসইও)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ৪-৮ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগকর্মীব্যাংক
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