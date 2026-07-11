অফিসার নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ব্রাঞ্চ বিজনেস বিভাগে ‘ক্রেডিট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: ব্রাঞ্চ বিজনেস।
পদের নাম: ক্রেডিট অফিসার (এসও/ইও/এসইও)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ৪-৮ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রেড বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৫ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অনলাইনে বেচাকেনার মাধ্যম বিক্রয় ডটকম। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।৫ মিনিট আগে
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘টেরিটোরি সেলস ম্যানেজার (লিফট সেলস)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
অনেক পরীক্ষার্থী শুধু বেশি বই পড়াকেই প্রস্তুতি মনে করেন। কিন্তু আইবিএর পরীক্ষায় সফল হতে হলে প্রয়োজন মূল বিষয়বস্তু বুঝে শেখা, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অনুশীলন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় মোট ১০০ নম্বর। এখানে শুধু বেশি জানা যথেষ্ট নয়; নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে৬ ঘণ্টা আগে