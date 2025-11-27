Ajker Patrika
কর্মী নেবে এসিআই মটরস, আবেদন শেষ ২০ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে এসিআই মটরস, আবেদন শেষ ২০ ডিসেম্বর

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এসিআই মটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ওয়াটার পাম্প (স্মার্ট টুলস অ্যান্ড ডিসি মটরস) বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মার্কেটিং অফিসার, ওয়াটার পাম্প (স্মার্ট টুলস অ্যান্ড ডিসি মটরস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: প্রার্থীদের বয়স ২৪-৩৪ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত করা হবে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ৪ পদে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ৪ পদে চাকরি

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে পঞ্চগড় জেলা পরিষদের শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতষ্ঠানটির ৪ ক্যাটাগরির শূন্য পদে ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। গত ১৭ নভেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিক ও জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সার্ভেয়ার।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার অনুমোদিত সার্ভে ইনস্টিটিউট থেকে ৪ বছর মেয়াদি সার্ভে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হালনাগাদ চালানোর বৈধ লাইসেন্সসহ জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: প্রহরী।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ৩০
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশ পেয়েছেন ১ হাজার ৮০৭ জন। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে পিএসসির জনসংযোগ শাখা থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪৫তম বিসিএসের ২ হাজার ৩০৯টি পদের বিপরীতে ১ হাজার ৮০৭ জনকে ক্যাডার পদে সুপারিশ করা হলো।

৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর প্রকাশ করেছিল পিএসসি। ২০২৩ সালের ১৯ মে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২ লাখ ৬৮ হাজার ১১৯ জন প্রার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন।

ওই বছরের ৬ জুন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২ হাজার ৭৮৯ জন লিখিত পরীক্ষায় বসেন গত বছরের ২৩ জানুয়ারি, যা শেষ হয় ৩১ জানুয়ারি। এতে ৬ হাজার ৫৫৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন।

সরকারি কর্ম কমিশনচাকরির খবরফল প্রকাশবিসিএসপিএসসিচাকরিপাঠকের আগ্রহ
চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

এবার ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এবার ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের

প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলনের পরও ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার তারিখ না পেছানোয় এবার পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একাংশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে আজ বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে এই ঘোষণা আসে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে।

আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র সাইফ মুরাদ বলেন, ‘আমরা সরকারের ওপর আস্থা রেখেছিলাম, কিন্তু একাধিক পক্ষ একত্র হয়ে আমাদের সঙ্গে জুলুম করল। আমরা এই লিখিত পরীক্ষা বর্জন করছি। আমাদের সঙ্গে আরও অনেকে বর্জন করবে। এই বিসিএস হবে সর্বকালের সবচেয়ে কম পরীক্ষার্থীর বিসিএস।’

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পিছিয়ে ‘যৌক্তিক সময়ে’ নেওয়ার দাবিতে প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলন করছে চাকরিপ্রার্থীদের একটি অংশ।

সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সামনে বিক্ষোভ-অবস্থানের পর তাঁদের কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়ে দেশের কয়েকটি স্থানে।

লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার আন্দোলনকারীদের যমুনা অভিমুখী পদযাত্রা শাহবাগে আটকে দেয় পুলিশ। এ সময় দুই দফা সংঘর্ষ বাধে দুপক্ষের মধ্যে। এতে আহত হন অন্তত ১৫ জন। শাহবাগ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ-কর্মসূচি করেন ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা।

পিএসসির ঘোষণা অনুযায়ী, ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আগামীকাল বৃহস্পতিবার শুরু হবে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারের পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

পরীক্ষাবিসিএসপিএসসিচাকরিপ্রার্থী
চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

৫০তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ক্যাডার ১৭৫৫

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ২০
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ক্যাডার পদে শূন্যপদ ১ হাজার ৭৫৫টি, নন-ক্যাডার পদ ৩৯৫টি।

আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদন ও ফি জমাদান শুরু হবে; যা চলবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

এই বিসিএসের ১ হাজার ৭৫৫ জনকে ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ ছাড়া নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে ৩৯৫ জনকে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া লিখিত পরীক্ষা শুরুর তারিখ ৯ এপ্রিল ও মৌখিক পরীক্ষা ১০ আগস্ট শুরু হবে বলে এতে বলা হয়।

বিজ্ঞপ্তিক্যাডারচাকরির খবরবিসিএসপিএসসিচাকরি
চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১৮০৭ জন

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

পর্দার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে, হারের পর কোচের অভিযোগ

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিং ও নির্যাতন: ৮ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

শেখ হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

