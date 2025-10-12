Ajker Patrika
১০০ কর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, ২২ বছরেই করা যাবে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (প্লাজা সেলস)।

পদসংখ্যা: ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২২ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

