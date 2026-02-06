Ajker Patrika
বেসরকারি

দেশবন্ধু গ্রুপের অ্যাকাউন্টস বিভাগে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
দেশবন্ধু গ্রুপের অ্যাকাউন্টস বিভাগে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেশবন্ধু গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাউন্টস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: ইন্টার্ন, (অ্যাকাউন্টস)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (এআইএস)।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

সম্পর্কিত

দেশবন্ধু গ্রুপের অ্যাকাউন্টস বিভাগে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

দেশবন্ধু গ্রুপের অ্যাকাউন্টস বিভাগে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, নবীনদেরও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, নবীনদেরও আবেদনের সুযোগ