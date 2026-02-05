Ajker Patrika
বেসরকারি

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, নবীনদেরও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, নবীনদেরও আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। নবীনদের এই নিয়োগে আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (কোয়ালিটি কন্ট্রোল)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল দক্ষতা থাকতে হবে। ওষুধ শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১–৩ বছর। তবে নবীন গ্র্যাজুয়েটরাও এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: গাজীপুর (টঙ্গী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, গ্র্যাচুইটি, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, আর্ন লিভ এনক্যাশমেন্ট, লিভ ফেয়ার সহায়তা, লাভ বোনাস, পিক অ্যান্ড ড্রপ সুবিধা, গ্রুপ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

আ.লীগের ৪৮ শতাংশ ভোট যাবে বিএনপির দিকে, জামায়াত পাবে ২৯ শতাংশ

আ.লীগের ৪৮ শতাংশ ভোট যাবে বিএনপির দিকে, জামায়াত পাবে ২৯ শতাংশ

কাটছে না অস্থিরতা, জাহাজজট বাড়ছে

কাটছে না অস্থিরতা, জাহাজজট বাড়ছে

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, নবীনদেরও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, নবীনদেরও আবেদনের সুযোগ

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

সজীব গ্রুপের মডার্ন ট্রেড বিভাগে চাকরি, চলছে আবেদন

সজীব গ্রুপের মডার্ন ট্রেড বিভাগে চাকরি, চলছে আবেদন

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, কর্মস্থল ঢাকা