ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, স্নাতক পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির টেন্ডার (ইলেকট্রনিক পণ্য) বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (টেন্ডার, ইলেকট্রনিক পণ্য)।

পদসংখ্যা: ০২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ই-জিপি পোর্টাল পরিচালনা এবং সরকারি ক্রয় নিয়ম সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত প্রস্তাব প্রস্তুত করার ক্ষমতা। মাইক্রোসফট অফিসে দক্ষতা (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট)।

অভিজ্ঞতা: ২ থেকে ৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (বসুন্ধরা আরএ)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

