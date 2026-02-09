রানার গ্রুপে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ‘২ হুইলার’ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সার্ভিস ট্রেইনার, (২ হুইলার)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা অথবা বিএসসি (এমই/অটোমোবাইল)।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০৩ থেকে ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে ।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরগুলোর বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৫৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক তানজিম ওয়াহাব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
চাকরিপ্রার্থীর পরিচয়ের প্রথম মাধ্যম হলো তাঁর সিভি। একটি পরিপাটি, তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় সিভি চাকরিদাতার কাছে আপনাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়জীবন থেকে শুরু করে পেশাগত জীবনের প্রতিটি ধাপেই সিভি বা জীবনবৃত্তান্তের গুরুত্ব অপরিসীম।৫ ঘণ্টা আগে
চীনে দ্রুত এগোচ্ছে এআই। আর উন্নয়নের সেই পথ ধরে এবার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও নতুন কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। কানসু প্রদেশের রাজধানী লানচৌ শহরের সিনলিয়ানসিন সোশ্যাল ওয়ার্ক সার্ভিসেস সেন্টারের অফিসে কাজ করা কর্মীদের বড় অংশই শারীরিক প্রতিবন্ধী।৫ ঘণ্টা আগে
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আজ রোববার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।১৬ ঘণ্টা আগে