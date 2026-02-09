জাতীয় জাদুঘরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৫৫

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরগুলোর বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৫৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক তানজিম ওয়াহাব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অভ্যর্থনাকারী, ক্যাশিয়ার, বিক্রয় সহকারী, রেকর্ডকিপার, টেলিফোন অপারেটর, সাব-স্টেশন মেকানিক ও অফিস সহায়ক। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম ডাউনলোড করা যাবে।
চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের স্থায়ী ঠিকানায় নিয়োগপত্র ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে নিয়োগপত্র-সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রশাসন শাখায় যোগাযোগ করা যাবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ‘২ হুইলার’ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
চাকরিপ্রার্থীর পরিচয়ের প্রথম মাধ্যম হলো তাঁর সিভি। একটি পরিপাটি, তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় সিভি চাকরিদাতার কাছে আপনাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়জীবন থেকে শুরু করে পেশাগত জীবনের প্রতিটি ধাপেই সিভি বা জীবনবৃত্তান্তের গুরুত্ব অপরিসীম।৫ ঘণ্টা আগে
চীনে দ্রুত এগোচ্ছে এআই। আর উন্নয়নের সেই পথ ধরে এবার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও নতুন কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। কানসু প্রদেশের রাজধানী লানচৌ শহরের সিনলিয়ানসিন সোশ্যাল ওয়ার্ক সার্ভিসেস সেন্টারের অফিসে কাজ করা কর্মীদের বড় অংশই শারীরিক প্রতিবন্ধী।৫ ঘণ্টা আগে
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আজ রোববার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।১৬ ঘণ্টা আগে