Ajker Patrika
আজকের পত্রিকায় চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ২১
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি তাদের অনলাইন বিভাগে এক্সিকিউটিভ (ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট) পদে জনবল নিয়োগ দেবে। যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: নির্বাহী।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

কাজের ধরন: কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু প্রকাশের জন্য তৈরি করা। ই-পেপার প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সংবাদ, ভিডিও, ছবি বা কার্ড পোস্ট করা।

চাকরির ধরন: পূর্ণাঙ্গ কর্মঘণ্টা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর অভিজ্ঞ হতে হবে। প্রার্থীকে ডিজিটাল কনটেন্ট, ডিজিটাল কনটেন্ট এডিটিং টুলসের বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। প্রার্থীকে গ্রুপ অব কোম্পানিজ, পত্রিকা বা ম্যাগাজিন, অনলাইন সংবাদপত্র বা সংবাদ পোর্টালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স: প্রার্থী কমপক্ষে ২৪ বছর বয়সী হতে হবে।

দক্ষতা: প্রার্থীকে বাংলা ও ইংরেজিতে টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, কোয়ার্ক পেজ নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সংবাদপত্র ওয়েবসাইটের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক খবরের বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট এবং বছরে দুটি উৎসব ভাতা।

আবেদন: আগ্রহী প্রার্থীরা পদের নাম উল্লেখ করে [email protected]—এই মেইলে সিভি পাঠাতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিআজকের পত্রিকাচাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরি
