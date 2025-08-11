Ajker Patrika
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। সংস্থাটিতে ‘ট্রেইনিং এক্সপার্ট’ পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: ট্রেইনিং এক্সপার্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ আগস্ট, ২০২৫।

