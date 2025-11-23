Ajker Patrika
বেসরকারি

কর্মী নেবে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে সিনিয়র সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ালটন মোবাইল) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ালটন মোবাইল)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: মোবাইল শিল্পে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। এ ছাড়া অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম, স্মার্টফোনের বৈশিষ্ট্য এবং সিস্টেম আর্কিটেকচার সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: গাজীপুর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, কর্মক্ষমতা বোনাস, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস, জন্মদিনের উপহার, বিবাহের উপহারসহ আরও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানেক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

ব্যাংক

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ‘কমন সার্ভিসেস ডিভিশনের (এসইও-এফএভিপি)’ শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (এসইও-এফএভিপি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৭ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

ক্যারিয়ার পরামর্শ

মেডিকেল ভর্তি: প্রস্তুতির সঠিক কৌশল

জেসমিন আক্তার
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সব শিক্ষার্থীকে আন্তরিক অভিনন্দন। তোমরা যে ফলাফলই করো না কেন, দীর্ঘ প্রস্তুতি ও পরিশ্রমই বড় অর্জন। যারা ভালো ফল করেছ, তাদের জন্য এটি সামনে এগিয়ে যাওয়ার বড় অনুপ্রেরণা। আর যারা প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি, তাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পাসের হার ৫৮.৮৩ শতাংশ অর্থাৎ অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি। তাই এখন প্রয়োজন নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করা।

ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ও প্রস্তুতির সময়

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঘোষণামতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ডিসেম্বর। অর্থাৎ হাতে সময় মাত্র এক মাস ৮ দিন। এই সময়কে কাজে লাগাতে হবে পরিকল্পিতভাবে। সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে হবে, ধাপে ধাপে পরিকল্পনা করে পড়াশোনা ও রিভিশন দিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় তথ্য না পড়ে সিলেবাসভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

ভর্তি পরীক্ষার নম্বর এবং বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ নম্বর এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে। এসএসসির জন্য ৫০ নম্বর এবং এইচএসসির জন্য ৫০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। বাকি ১০০ নম্বর এমসিকিউ পরীক্ষা। বিষয়ভিত্তিক বিভাজন হলো জীববিজ্ঞান ৩০, রসায়ন ২৫, পদার্থবিজ্ঞান ১৫, ইংরেজি ১৫ এবং সাধারণ জ্ঞান ১৫। প্রতি সঠিক উত্তরে ১ নম্বর, ভুল উত্তরে ০.২৫ নম্বর কাটা হয়।

সময় ব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষার কৌশল

পরীক্ষার সময় এক ঘণ্টা। মোট ১০০ প্রশ্ন। প্রতি প্রশ্নে মাত্র ৩৬ সেকেন্ড সময় পাওয়া যায়। যেসব প্রশ্ন একদম সহজ, সেগুলো আগে সমাধান করতে হবে আর বিশ্লেষণমূলক বা জটিল প্রশ্ন পরে করার কৌশল কাজে দেয়। মনোযোগ ধরে রাখতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করা জরুরি।

মৌলিক ধারণার গুরুত্ব ও মূল বইয়ের প্রয়োগ

ভালো প্রস্তুতির মূল চাবিকাঠি হলো মৌলিক ধারণা বা বেসিক জ্ঞান। মূল বইয়ের সঙ্গে প্রশ্নব্যাংক ও অতিরিক্ত বইয়ের কৌশলী ব্যবহার করলে দ্রুত ও কার্যকর প্রস্তুতি সম্ভব। উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য আবুল হাসান প্রাণিবিজ্ঞানের জন্য গাজী আজমল, পদার্থবিজ্ঞানের জন্য ইসহাক এবং রসায়নের জন্য হাজারী স্যারের বই অনুসরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য আবদুল আলিম ও প্রাণিবিজ্ঞানের জন্য মাজেদা বেগমের বইও অতিরিক্ত হিসেবে রাখা যেতে পারে। কারণ বিগত বছরগুলোতে এখান থেকেও দু-তিনটি করে প্রশ্ন এসেছে। প্রতিটি অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বিগত বছরের প্রশ্নের ধরন বোঝার মাধ্যমে প্রস্তুতি অনেক সহজ হয়।

অনুশীলনীর গুরুত্ব ও অতিরিক্ত বইয়ের ব্যবহার

মূল বই ও অতিরিক্ত বইয়ের অনুশীলনীতে শতভাগ দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ প্রশ্ন অনুশীলনী থেকে আসে। অতিরিক্ত বইয়ের তথ্য দরকার হলে তা কৌশলীভাবে পড়া উচিত—বিশেষ করে বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন ঘিরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো, যেমন শৈবাল ও ছত্রাক অধ্যায়। তবে অতিরিক্ত বইয়ের সব তথ্য পড়ার চেষ্টা করা উচিত নয়, যাতে মূল বইয়ের ভিত্তি দুর্বল না হয়।

সাধারণ জ্ঞান, ইংরেজি, মক টেস্ট

সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজি অংশকে অবহেলা করা উচিত নয়। এগুলো মোট ৩০টি প্রশ্নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে মোট নম্বর অনেক বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত মক টেস্ট দিয়ে নিজের দুর্বলতা চিহ্নিত করা, ভুলগুলো সমাধান করা এবং সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং পরীক্ষার চাপ কমায়।

অনেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় ঘুম ও শরীরের যত্নকে অবহেলা করে, যা পড়াশোনার মান ও স্মৃতিশক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। মনে রাখবে, ভালো ঘুম মানেই ভালো মনোযোগ। প্রতিদিন কমপক্ষে ৬-৭ ঘণ্টা ঘুম শরীর ও মস্তিষ্ককে পুনরুজ্জীবিত করে, ক্লান্তি দূর করে এবং শেখার ক্ষমতা বাড়ায়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাবার, পর্যাপ্ত পানি পান, অল্প ব্যায়াম ও নিয়মিত বিশ্রামও খুব দরকারি। শরীরই তোমার অধ্যবসায়ের বাহন, তাকে যত্নে রাখলে মস্তিষ্কও থাকবে প্রখর। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা শুধু একটি পরীক্ষা নয়—এটি তোমার অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমের পরীক্ষা। ধৈর্য রাখো, নিয়মিত চর্চা চালিয়ে যাও, আর আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো।

সর্বশেষে, সবার জন্য আমার শুভকামনা রইল। মনে রাখবে ‘যদি লক্ষ্য থাকে, অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবেই হবে দেখা, দেখা হবে বিজয়ে।’

জেসমিন আক্তার, এমবিবিএস ৩য় বর্ষ, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ

সরকারি

বিপিডিবিতে ১৫৯৬ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ৪৭
বিপিডিবিতে ১৫৯৬ জনের চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে (বিপিডিবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১ ক্যাটাগরির পদে মোট ১ হাজার ৫৯৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৮ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৪ নভেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সাহায্যকারী।

পদসংখ্যা: ১৫৯৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকার অনুমোদিত কারিগরি ইনস্টিটিউট থেকে এসএসসি সমমানের কারিগরি ট্রেড কোর্স পাস হতে হবে।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর। বয়সের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদন ফি: ৫৬ টাকা।

শর্তাবলি

প্রার্থীরা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে নিয়োগের পর ২ বছর সময়ের মধ্যে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। ওই প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচিতে অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী তাঁদেরকে সাহায্যকারীর শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিত নিয়োগ প্রদান করা হবে। সরকারি বা আধা বা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বা আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদেরকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক আবেদন করতে হবে।

প্রার্থীদের প্রাথমিকভাবে কোনো কাগজপত্র প্রেরণ করতে হবে না। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। তবে নির্ধারিত সময়ে আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদির সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির মূলকপি ও ১ সেট সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে। প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি অসত্য বা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হলে নিয়োগপ্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে ওই প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সরকারি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ৪৮৩ পদে বড় নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ০০
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরে ১ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪৮৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৮ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২৭ নভেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ভেটেরিনারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট (ভিএফএ)।

পদসংখ্যা: ৪৮৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

অন্যান্য দক্ষতা: সরকারি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ বছরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ‘প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কোডারবহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩’-এর তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

আবেদন ফি: ১১২ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

মৌখিক পরীক্ষার সময় নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রের মূল কপি প্রদর্শনপূর্বক প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা থেকে সব সনদের সত্যায়িত ছায়ালিপি দাখিল করতে হবে। এগুলো হলো: অনলাইন আবেদনপত্রের হার্ডকপি; সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি; সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার সনদ; জাতীয় পরিচয়পত্র; সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র; ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়র বা সিটি করপোরেশন কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ ও জন্মনিবন্ধন সনদ।

মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ; শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন জেলা সমাজসেবা অফিসের উপপরিচালক বা সমমর্যাদাসম্পন্ন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিবন্ধী সনদ এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদের এবং প্রার্থী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত সনদের কপি।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

