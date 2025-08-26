Ajker Patrika
ইউএস-বাংলা গ্রুপের অধীনে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

ইউএস-বাংলা গ্রুপের অধীন ইউএস-বাংলা অ্যাসেট লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অডিট অ্যান্ড কস্ট কন্ট্রোল বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এ নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (অডিট অ্যান্ড কস্ট কন্ট্রোল)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে সিএ ফার্ম থেকে সিএ-সিসি। এক্সিকিউটিভ পদে ফ্রেশার (সিএ-সিসি নয়) প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

অভিজ্ঞতা: ১–৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৬ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি ঈদ বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

